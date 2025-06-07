Трамп анонсував нову зустріч США та Китаю щодо торговельної угоди

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оголосив про чергову зустріч між представниками Сполучених Штатів та Китаю для обговорення торговельної угоди.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, переговори заплановані на понеділок, 9 червня. Місцем зустрічі обрано Лондон.

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«Я радий повідомити, що міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лютнік і торговий представник США, посол Джеймісон Грір, зустрінуться в понеділок, 9 червня 2025 року, в Лондоні з представниками Китаю з питання про торговельну угоду», — написав Трамп.

Президент США також висловив оптимізм щодо результатів запланованих перемовин.

«Зустріч має пройти дуже добре. Дякуємо вам за увагу до цього питання», — додав він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої отримав запрошення відвідати Китай.

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Ми раніше інформували, що адміністрація Дональда Трампа свідомо утримується від тиску на Китай попри те, що Пекін залишається одним з головних економічних і технологічних донорів російської воєнної машини.