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Трамп анонсував "одне з найважливіших" своїх повідомлень: про що йдеться
Американський президент заінтригував черговою заявою.
Президент США Дональд Трамп заявив, що його наступна публікація у соцмережі Truth Social буде однією з найбільш важливих та впливових, які він коли-небудь публікував.
Про це Трамп написав і написав в Truth Social.
«Мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь писав», — заінтригував Трамп.
Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп закликав Україну погодитися найскоріше на запропоновані РФ переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.
Відомо, що диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Український президент вже відповів на це.
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