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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп анонсував "одне з найважливіших" своїх повідомлень: про що йдеться

Американський президент заінтригував черговою заявою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп анонсував "одне з найважливіших" своїх повідомлень: про що йдеться

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його наступна публікація у соцмережі Truth Social буде однією з найбільш важливих та впливових, які він коли-небудь публікував.

Про це Трамп написав і написав в Truth Social.

«Мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь писав», — заінтригував Трамп.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп закликав Україну погодитися найскоріше на запропоновані РФ переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.

Відомо, що диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Український президент вже відповів на це.

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Дата публікації
Кількість переглядів
746
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