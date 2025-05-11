Трамп анонсував "одне з найважливіших" своїх повідомлень: про що йдеться

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його наступна публікація у соцмережі Truth Social буде однією з найбільш важливих та впливових, які він коли-небудь публікував.

Про це Трамп написав і написав в Truth Social.

«Мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь писав», — заінтригував Трамп.

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Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп закликав Україну погодитися найскоріше на запропоновані РФ переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.

Відомо, що диктатор Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Український президент вже відповів на це.

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