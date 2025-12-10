Трамп анонсував “прямий шлях” до громадянства США: кого це стосується

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував нову ініціативу під назвою «Золота Картка Трампа Уряду Сполучених Штатів» (Trump Gold Card).

Про це повідомляє Clash Report.

Трамп заявив, що ця картка пропонуватиме «прямий шлях до громадянства для всіх кваліфікованих та перевірених людей».

Реклама

Президент США підкреслив, що ініціатива є вкрай важливою для американської економіки, оскільки дозволить компаніям зберегти висококваліфікованих іноземних фахівців.

«Наші великі американські компанії нарешті можуть зберегти свої безцінні таланти», — зазначив Трамп.

Допис Дональда Трампа у соцмережах. / © Скріншот

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявля, що головною загрозою для країни є не Володимир Путін, а мігранти, наркобарони та інші кримінальні елементи, які незаконно перетинають кордон.

Також Верховний суд США розглядає можливість суттєво відібрати у Трампа улюблений і найефективніший зовнішньополітичний інструмент — можливість миттєво запроваджувати тарифи.