Трамп анонсував створення протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 мільярдів

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про запуск амбітного проєкту протиракетної оборони під назвою “Золотий купол” (Golden Dome). Цей проєкт передбачає створення багаторівневої системи захисту США від ракетних загроз, включаючи гіперзвукові ракети, з використанням наземних та космічних технологій.

Про це пише AP.

“Після завершення будівництва „Золотий купол“ зможе перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з іншого боку світу або з космосу”, — заявив Трамп під час виступу в Овальному кабінеті Білого дому. Президент також зазначив, що система буде повністю функціональною до кінця його президентського терміну, тобто до січня 2029 року.

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Проєкт “Золотий купол” передбачає розгортання мережі супутників, космічних перехоплювачів та наземних ракетних батарей для виявлення та знищення ракетних загроз на різних етапах польоту. Це буде перше розміщення американської зброї в космосі з метою оборони.

Генерал Майкл Гетлейн з Космічних сил США був призначений керівником проєкту. Він має значний досвід у сфері космічних операцій та протиракетної оборони.

Початкове фінансування проєкту становить $25 мільярдів, а загальна вартість може досягти $175 мільярдів. Однак, за оцінками Бюджетного управління Конгресу, витрати можуть перевищити $500 мільярдів протягом 20 років.

Проєкт “Золотий купол” натхненний ізраїльською системою “Залізний купол” та програмою “Зоряні війни” президента Рональда Рейгана 1980-х років. Він спрямований на захист США від висхідних ракетних загроз з боку таких країн, як Росія, Китай, Північна Корея та Іран.

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Хоча проєкт отримав підтримку з боку адміністрації Трампа, деякі експерти висловлюють занепокоєння щодо його реалізації та вартості. Проте Трамп підкреслив, що “Золотий купол” стане найкращою системою оборони, коли-небудь створеною.

Нагадаємо, що раніше Туреччина успішно випробувала свою систему ППО "Сталевий купол".

Турецька система SIPER-2 продемонструвала свою здатність захищати від крилатих ракет і інших загроз.