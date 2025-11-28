Трамп анонсував удари по території Венесуели: що сталося

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати «дуже скоро» розпочнуть дії, спрямовані на блокування наземних маршрутів пересування підозрюваних у наркоторгівлі венесуельців.

Його слова цитує агентство Reuters.

«Ви, мабуть, помітили, що люди не хочуть доставляти вантажі морем, і ми почнемо зупиняти їх також на суші. На суші це зробити легше, і ми почнемо це робити дуже скоро», — зазначив Трамп під час віртуального спілкування з військовослужбовцями США.

Reuters додає, що Міністерство комунікацій Венесуели наразі не відповіло на запит щодо коментаря.

Адміністрація Трампа продовжує розглядати можливі заходи проти уряду Венесуели, який у Вашингтоні звинувачують у сприянні незаконному постачанню наркотиків зі шкодою для американців. У свою чергу президент Ніколас Мадуро заперечує будь-який зв’язок із наркоторгівлею.

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що готовий розглядати варіант введення американських військових підрозділів до Венесуели, якщо цього вимагатиме ситуація.

Ми раніше інформували, що міністр оборони США відвідає Домініканську Республіку на тлі нарощування сил у Карибському регіоні.