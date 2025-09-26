ТСН у соціальних мережах

Трамп анонсував завершення ще однієї війни

Трамп анонсував можливу угоду щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю висловив оптимізм щодо можливості досягнення угоди про припинення майже дворічної війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у Секторі Газа.

Про це пише АА.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі перед відльотом на Кубок Райдера, Трамп заявив: «Схоже, що ми досягли угоди щодо Гази, і ми повідомимо вам».

Трамп резюмував своє бачення: «Я думаю, що це угода, яка поверне заручників. Це буде угода, яка покладе край війні. Це буде угода, яка, це буде мир».

Нагадаємо, ізраїльські військові 6 вересня закликали палестинських жителів міста Газа, що на півночі території, евакуюватися на південь анклаву. ЦАХАЛ здійснює наступ на передмістя Гази в межах планів щодо його захоплення.

А після майже двох років війни у секторі Газа конфлікт переходить у нову фазу. Ізраїльська армія у понеділок, 15 вересня, розпочала наземну операцію, щоб встановити контроль над містом Газа.

