Трамп блокує відкриття мосту між Канадою та США, вимагаючи компенсації

Президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить відкрити новий міст між канадською провінцією Онтаріо та американським штатом Мічиган, доки «Сполучені Штати не отримають повну компенсацію».

Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я не дозволю відкрити цей міст, доки Сполучені Штати не отримають повну компенсацію за все, що ми їм дали, а також, що важливо, доки Канада не почне ставитися до Сполучених Штатів з справедливістю та повагою, на які ми заслуговуємо», — написав Трамп.

Він також наголосив, що Вашингтон готовий розпочати переговори щодо цього питання.

«Ми негайно розпочнемо переговори. З огляду на все, що ми їм дали, ми, мабуть, повинні володіти принаймні половиною цього активу. Доходи, отримані завдяки ринку США, будуть астрономічними», — заявив президент США.

Трамп звинуватив Канаду в тому, що вона «протягом десятиліть дуже несправедливо ставилася до Сполучених Штатів».

Окремо американський лідер розкритикував сам процес будівництва мосту, заявивши, що Канада володіє обома його частинами та нібито звела об’єкт майже «без використання американських матеріалів».

На думку Трампа, колишній президент США Барак Обама «безглуздо надав їм пільгу», яка дозволила обійти закон Купуй американське і не використовувати матеріали американського виробництва, зокрема сталь зі США.

У своєму дописі Трамп також згадав обмеження на продаж американського алкоголю в Онтаріо, високі канадські мита на молочну продукцію зі США, а також заявив про занепокоєння намірами прем’єр-міністра Канади Марка Карні укласти торговельну угоду з Китаєм.

Міст Горді Гау (Gordie Howe International Bridge) є масштабним інфраструктурним проєктом, який має з’єднати Віндзор в Онтаріо та Детройт у штаті Мічиган через річку Детройт. Він має стати найдовшим вантовим мостом у Північній Америці та увійти до десятки найдовших у світі.

Відкриття шестисмугового мосту очікувалося на початку 2026 року.

