Трамп буде "мститися" Путіну: що це означає для України

Дональд Трамп очікує, що його висунуть на Нобелівську премію миру за «успіх у досягненні миру в Україні», і у нього є жорсткий дедлайн — 11 січня 2026 року. Якщо Володимир Путін зірве йому цей «тріумф», Трамп цього не простить.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив голова ГО «Україна в НАТО» Юрій Романюк.

За словами експерта, у Дональда Трампа є буквально 2,5 місяці, коли його можуть висунути на Нобелівську премію.

«Трамп не простить Путіну, якщо він не буде висунутий на Нобелівську премію… Це дедлайн. Буквально 2,5 місяці у Трампа є можливості, коли його можуть висунути на Нобелівську премію за успіх досягнення миру в Україні», — заявив Романюк.

Експерт вважає, що якщо Путін не «підіграє» Трампу і зірве йому «мир», не давши отримати бажану премію у 2026 році, Трамп може вдатися до жорсткої помсти.

І ця помста, як не парадоксально, може бути дуже вигідною для України.

«І якщо Путін йому зірве мир, і Трампа не зможуть висунути… ну, він йому цього не простить. Тому і можливо, що весною Україні дадуть „Томагавки“ (в оригіналі „тому гавки“ — ред.), як помста за те, що Трамп знову „пролітає“ з Нобелівської премії», — пояснив Романюк.

Попри вкрай негативну ситуацію на фронті, особливо в районі Покровська, Юрій Романюк заявив, що саме цей сценарій змушує його дивитися у майбутнє з певним позитивом.

На його думку, егоїстичні мотиви Трампа та його образа на Путіна можуть спрацювати на користь України, призвівши до надання потужної зброї.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило про напружену зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського, під час якої президент США тиснув на українського лідера. За даними джерел, Трамп відкинув карти лінії фронту і закликав Київ «поступитися Росії всім Донбасом» заради угоди, заявивши: «Путін знищить вас».

Як повідомив європейський дипломат, Трамп також «безперервно скаржився» на те, що не отримав Нобелівську премію миру, а Зеленський залишив зустріч розчарованим.