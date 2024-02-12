Трамп буде заохочувати Путіна атакувати країни НАТО: наскільки серйозна ця риторика — аналіз NYT

Трамп ніколи не вірив у фундаментальну концепцію Атлантичного альянсу “один за всіх і всі за одного”.

Колишній президент Дональд Трамп припустив, що підбурюватиме Росію до нападу на “неслухняних” союзників США, повідомляючи про потенційно далекосяжні зміни у світовому порядку, якщо він знову здобуде перемогу в Білому домі.

Цинічну заяву проаналізувало видання The New York Times.

Цинічна заява

Невдовзі після того, як колишній президент Дональд Трамп вступив на посаду, його штаб пояснив, як працюють зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони. “Ви маєте на увазі, що якщо Росія нападе на Литву, ми розпочнемо війну з Росією? — відповів він. — Це божевілля”.

Трамп ніколи не вірив у фундаментальну концепцію Атлантичного альянсу “один за всіх і всі за одного”. Дійсно, більшу частину свого чотирирічного президентства він витратив на її підрив, змушуючи членів Альянсу дотримуватись своїх зобов'язань витрачати більше коштів на власні збройні сили, погрожуючи, що в іншому випадку він не прийде їм на допомогу.

Але на вихідних він вийшов на абсолютно новий рівень, заявивши на мітингу в Південній Кароліні, що не лише не захищатиме європейські країни, які, на його думку, заборгували, від нападу Росії, але й зайде так далеко, що “заохочуватиме” Росію “робити проти них усе, що вона захоче”. Ніколи раніше президент Сполучених Штатів — навіть колишній, який прагне повернути собі цю посаду — не припускав, що він буде підбурювати ворога до нападу на американських союзників.

Як її трактувати

Дехто може розцінити це як типову передвиборчу балаканину Трампа або списати це на невдалу спробу гумору. Інші можуть навіть підтримати жорстку лінію проти нібито неплатників-союзників, які, на їхню думку, надто довго користувалися перевагами американської дружби. Але риторика Трампа віщує потенційно далекосяжні зміни в міжнародному порядку, якщо він знову здобуде перемогу в Білому домі в листопаді, з непередбачуваними наслідками.

Більше того, риф Трампа вкотре підняв незручні питання щодо його смаку у виборі друзів. Заохочення Росії до нападу на союзників по НАТО, навіть якщо він говорив це не зовсім серйозно, є приголомшливою заявою, яка підкреслює його дивну прихильність до кремлівського диктатора Володимира Путіна, який вже довів свою готовність до вторгнення в сусідні країни, які не мають захисту НАТО.

Трамп, який завжди був противником будь-яких альянсів, на другому терміні може фактично ліквідувати парасольку безпеки, яка захищала друзів у Європі, Азії, Латинській Америці та на Близькому Сході протягом більшої частини майже восьми десятиліть після закінчення Другої світової війни. Одне лише припущення, що на Сполучені Штати не можна буде покластися, зведе нанівець цінність таких альянсів і, можливо, змусить об'єднуватися з іншими державами, а також підбадьорить таких, як Путін і Сі Цзіньпін.

“Росія і Китай не мають нічого спільного з союзниками Америки, і ці союзники залежать від американської відданості”, — сказав Дуглас Е. Лют, генерал-лейтенант у відставці, який служив послом в НАТО при президенті Бараку Обамі і був головним радником президента Джорджа Буша-молодшого з питань воєн в Афганістані та Іраку. “Ставлячи під сумнів відданість Сполучених Штатів своїм союзникам, Америка жертвує найбільшою перевагою над Росією і Китаєм — тим, чого ні Путін, ні Сі не змогли б досягти самостійно”, — додав він.

Інші погрози Трампа

Не зважаючи на критику свого останнього коментаря, Трамп у неділю, 11 лютого, подвоїв свої слова.

“Жодні гроші у вигляді іноземної допомоги не повинні надаватися жодній країні, якщо це не буде зроблено в якості позики, а не просто подачки, — написав він у соціальних мережах великими літерами. — Ми більше ніколи не повинні давати гроші, — додав він, — без надії на їх повернення або без "умов"”.

Трамп вже давно погрожує вивести США з НАТО і більше не буде оточений такими радниками, які завадили йому зробити це минулого разу. Наприкінці свого президентства він намагався вивести американські війська з Німеччини в гніві на Ангелу Меркель, тодішню канцлерку, і цьому вдалося запобігти лише тому що президент Байден вчасно вступив на посаду і скасував це рішення.

В інші моменти Трамп розглядав можливість виведення американських військ з Південної Кореї, але його відрадили від цього, однак після відходу з посади він заявив, що такий крок буде пріоритетом під час другого терміну, якщо Південна Корея не заплатить більшу компенсацію. Трамп також, ймовірно, припинить військову допомогу Україні, яка намагається відбитися від російських загарбників, і він не підтримав надання більшої допомоги Ізраїлю в його війні з ХАМАСом.

Передбачаючи можливість американського відступу від світу, якщо Трамп повернеться на посаду, Конгрес нещодавно ухвалив закон, який забороняє будь-якому президенту виходити з договору про НАТО без схвалення Сенату. Але Трампу навіть не потрібно буде формально виходити з альянсу, щоб зробити його безглуздим.

І якщо Сполучені Штати не можуть розраховувати на допомогу партнерів у Європі, де вони мають найміцніші історичні зв'язки, то інші країни, які мають угоди про взаємну безпеку з Вашингтоном, такі як Японія, Філіппіни, Таїланд, Австралія, Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Ріка і Панама, також навряд чи можуть бути впевнені в американській допомозі.

Пітер Д. Фівер, професор Університету Дьюка і колишній помічник з національної безпеки Буша і президента Білла Клінтона, сказав, що Трамп може скоротити американські війська в Європі до рівня, який “зробить будь-які військові оборонні плани порожніми”, і “регулярно применшувати зобов'язання США” таким чином, щоб переконати Путіна в тому, що він має повну свободу дій.

“Лише ці дві речі можуть поранити і, можливо, вбити НАТО, — сказав Фівер. — І мало хто з союзників або партнерів в інших частинах світу буде довіряти будь-яким зобов'язанням США після того, як побачить, як ми розвалюємо НАТО”.

Історія свідчить про те, що це може призвести до більшої війни, а не до меншої. Коли Дін Ачесон, державний секретар США, описав американський “оборонний периметр” в Азії в 1950 році, який не включав Південну Корею, через п'ять місяців Північна Корея вторглася, розпочавши кровопролитну війну, в яку, тим не менш, були втягнуті і Сполучені Штати.

Сигнал союзникам по НАТО

Сигнал від Трампа союзникам по НАТО, таким як Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія і Литва полягає в тому, що до січня наступного року вони можуть залишитися самі по собі. Через кілька днів після того, як Путін заявив Такеру Карлсону, що Польща винна в тому, що Адольф Гітлер вторгся до неї в 1939 році, настрій у Варшаві навряд чи може бути більш тривожним.

“Стаття 5 була застосована лише один раз — для допомоги США в Афганістані після 11 вересня, — зазначив Радек Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, в електронному листі, надісланому в неділю. — Польща відправила бригаду на десять років. Ми не надсилали до Вашингтона жодного рахунку”.

Джейсон Міллер, прессекретар Трампа, у неділю відповів на критику, заявивши, що за Байдена Європа побачила більше війни, ніж за попереднього президента.

“Президент Трамп змусив наших союзників збільшити витрати на НАТО, вимагаючи, щоб вони платили більше, але Джо Байден повернувся до того, щоб дозволити їм користуватися перевагами американських платників податків, — сказав він. — Коли ви не сплачуєте свої оборонні витрати, ви не повинні дивуватися, що отримуєте більше війни”.

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Презирство до НАТО

Презирство до НАТО, яке висловлює Трамп, ґрунтується на хибному припущенні, яке він повторює роками, навіть після того, як його виправляють, що свідчить про те, що він або не здатний обробляти інформацію, яка суперечить його idée fixe (ідеї фікс) в голові, або готовий спотворювати факти на догоду своєму бажаному наративу.

Як і багато разів, Трамп в суботу, 10 лютого, розкритикував партнерів по НАТО, яких він назвав “боржниками” в оплаті американського захисту. “Ви повинні платити, — сказав він. — Ви повинні платити за своїми рахунками”.

Трамп вводить в оману, говорячи про необов'язкову мету, встановлену міністрами оборони НАТО в 2006 році, згідно з якою кожен член Альянсу повинен витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту на власні збройні сили — стандарт, ратифікований лідерами НАТО в 2014 році з надією досягти його до 2024 року. Станом на минулий рік лише 11 з 31 члена Альянсу, в тому числі Польща і Литва, досягли цього рівня — на одного більше, ніж за часів Трампа. Минулого літа лідери НАТО пообіцяли “незмінну відданість” досягненню цієї мети. Але навіть ті, хто не дотримався обіцянки, в результаті нічого не винні Сполученим Штатам.

На думку ветеранів національної безпеки, військові витрати НАТО викликають законне занепокоєння, і Трамп не перший президент, який вимагає від партнерів по НАТО робити більше — це робили і Буш, і Обама. Але Трамп перший, хто представив альянс як свого роду рекет, де ті, хто не “платить”, будуть покинуті Сполученими Штатами, а тим більше піддані нападу Росії за сприяння Вашингтона.

“Довіра до НАТО ґрунтується на довірі до людини, яка займає Овальний кабінет, оскільки саме рішення, прийняті там, у критичній ситуації будуть вирішальними”, — сказав Карл Більдт, колишній прем'єр-міністр Швеції, яка завершує свій вступ до НАТО в якості 32-го члена.

“Це стосується того, що може бути кризовим менеджментом в незначній мірі пов'язаним з остаточним питанням ядерного стримування, — сказав він. — Якби Путін погрожував ядерними ударами по Польщі, чи сказав би Трамп, що йому байдуже?”.

Зацикленість Трампа на тому, що йому платять союзники, виходить за межі Європи. У якийсь момент він напав на договір про взаємну оборону з Японією, що діє з 1951 року, а в інші моменти був готовий віддати наказ вивести американські війська з Південної Кореї. Під час інтерв'ю у 2021 році, невдовзі після відходу з посади, він дав зрозуміти, що якщо повернеться до влади, то вимагатиме від Південної Кореї платити на мільярди доларів більше щороку за утримання там американських військ.

Ветерани національної безпеки з обох партій заявили, що таке мислення неправильно розуміє цінність альянсів для Сполучених Штатів. Вони кажуть, що американцям вигідно мати закордонні бази в таких місцях, як Німеччина і Південна Корея, які дозволяють швидко реагувати на кризи в усьому світі. Це також стримує авантюризм з боку держав-ізгоїв, таких як Північна Корея.

“Прихильність Америки до своїх союзників — це не альтруїзм чи благодійність, а служіння життєво важливим національним інтересам”, — сказав Лют.

Невизначеність, яка виникне в результаті відсутності відданості Трампа, на думку фахівців з національної безпеки, призведе до нестабільності, небаченої за багато років.

“Єдиний порятунок, — сказав Більдт, — полягає в тому, що він, ймовірно, буде настільки ненадійним і непередбачуваним, що навіть Кремль буде дещо невпевненим. Але вони знатимуть, що у них є всі шанси переграти його політично в будь-якій кризі”.

Нагадаємо, американнський президент Джо Байден відреагував на погрози колишнього президента Дональда Трампа щодо союзників по НАТО, згадавши Україну.

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