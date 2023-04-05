Трамп був не першим: кого з американських президентів арештовували за швидкісну їзду 

Останнього разу щось подібне сталося 150 років тому. Це було пов'язане з порушенням правил швидкості їзди на коні з каретою поблизу Білого дому та з "рецидивістом", який виявився президентом Сполучених Штатів.

Улісс С. Грант, який мав слабкість до жвавих коней та очевидно бажання випробовувати їхню міць, був заарештований у 1872 році за порушення правил швидкості на вулиці у Вашингтоні, де він керував двокінним фургоном. Це було вдруге за два дні, коли поліцейський зупиняв президента; першого разу офіцер видав йому попередження.

Дональд Дж. Трамп став другим президентом США, якого затримали правоохоронні органи.

Інцидент з Грантом очевидно не був опублікований у пресі того часу, але став відомим у 1908 році, коли газета The Sunday Star з Вашингтона опублікувала інтерв'ю з тоді вже поліцейським на пенсії, який зупинив 18-го президента США. Його звали Вільям Вест, це був чорношкірий чоловік, який служив у армії Союзу під час Громадянської війни. Історія була підтверджена більше 100 років потому Вашингтонським відділом поліції.

Хоча попередні президенти були під слідством — зокрема, Річард М. Ніксон і Білл Клінтон — арешт президента Гранта за його витівки є найближчим до того, що історія може запропонувати у контексті арешту Дональда Трампа.

Президента Гранта та його кількох друзів, з якими, очевидно, він грався в перегони, забрали до поліцейського відділку. Вони всі мусили заплатити заставу в 20 доларів. Ця сума сьогодні була б еквівалентною приблизно 500 доларам.

Президент, у якого був вигляд школяра, якого «застукав на гарячому вчитель», ставився до арешту з гумором, як повідомлялося тоді в новинах. Він навіть довіз офіцера Веста у своїй кареті до поліцейського відділку, де його арешт опрацювали.

По дорозі поліцейський та президент розмовляли про досвід офіцера під час громадянської війни. Згідно з новинами 1908 року, президент «сказав йому, що він не матиме жодниз проблем за здійснення арешту, тому що він поважає людину, яка виконує свій обов’язок».

З того часу, найбільш близьким випадком до арешту президента стала відставка Річарда Ніксона та його подальше помилування наступником, президентом Джеральдом Фордом, у 1974 році після того, як він постав перед судом. У своїй десятихвилинній заяві про помилування, пан Форд пояснив, що тривалий судовий процес роз'єднав би американське суспільство та пошкодив довіру до уряду в США і за його межами. Пізніше стало відомо, що він вибрав неділю для оголошення помилування, щоб передати ідею милосердя, а не справедливості.

Тільки за 11 місяців до цього, віце-президент Річарда Ніксона, Спіро Агню, визнав свою провину у несплаті податків та звільнився з посади. Головний прокурор тоді заявив, що був страх, що пан Агню може стати президентом. Зізнання дозволило пану Агню уникнути федеральних звинувачень у схемі отримання хабарів.

Один з перших віце-президентів країни також стикнувся з юридичними викликами. Після виходу з посади, Аарон Бур був представлений до суду за зраду в 1807 році і в результаті був виправданий через відсутність доказів.

Останнім часом, кандидати в президенти стали об'єктом різного ступеню розслідувань за можливими злочинами. Після невдалої спроби стати президентом і віце-президентом, Міністерство юстиції США звинуватило Джона Едвардса, колишнього сенатора з Північної Кароліни, у фінансових махінаціях у рамках його власного скандалу з платою за мовчання.

У 2014 році гранд-журі штату висунуло звинувачення Ріку Перрі, тодішньому губернатору Техасу, звинувачуючи його в зловживанні владою, коли він загрожував відключити державне фінансування демократичному окружному прокурору. Зі звинуваченням він виступив кандидатом на посаду президента у червні 2015 року, але через три місяці зняв свою кандидатуру з виборів, а обвинувачення в результаті були зняті.

Справу проти президента Гранта та інших чоловіків було розглянуто в поліцейському суді наступного дня після його затримання, за даними новин.

Нагадаємо, експрезиденту США Дональду Трампу 4 квітня суд Нью-Йорка оголосив обвинувачення. Відомо, що 76-річний Трамп таємно заплатив порнозірці Стормі Деніелз за мовчання про їхній роман.

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