Трамп був як заздрісна дитина, коли побачив короля Чарльза із Зеленським – The Sun

Президент США Дональд Трамп був схожий на "заздрісну дитину на дитячому майданчику", побачивши короля Чарльза з Володимиром Зеленським.

Про це пише The Sun посилаючись на коментар королівської кореспондентки Сари Г'юсон.

Зустріч Зеленського і короля Чарльза відбулася лише через кілька днів після того, як Трамп прийняв запрошення короля на "безпрецедентний" другий державний візит, і після "гострої зустрічі" з президентом України в Овальному кабінеті.

Однак із зростаючою трансатлантичною дипломатичною напруженістю королівські експерти вважають, що Трамп був роздратований жестом короля щодо Зеленського.

За словами журналістки, президент США поводився як школяр, який "не хотів, щоб його приятель грав із кимось ще". Вона також порівняла Трампа з "ревнивою дитиною на дитячому майданчику".

"Це, мабуть, викликало роздратування в Трампа, який відчув себе менш особливим щодо свого запрошення після того, як побачив фотографії президента Зеленського в Сандрінгемі", – сказала Г'юсон.

У виданні нагадують, що незадовго до цієї зустрічі Трампу передали офіційне запрошення відвідати короля Великої Британії, проте зустріч ще не відбулася.

Королівський фотограф The Sun Артур Едвардс сказав, що Чарльз провів багато часу із Зеленським і що він був "повністю на його боці".

Експерт також зауважив, як останніми тижнями короля Чарльза залучили до дуже великої кількості міжнародної дипломатії", "проходячи тонку межу".

Монарх, який також є главою держави в Канаді, надіслав запрошення Трампу, зустрівся з Зеленським, а також з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який покидає посаду.

"Йому доводиться дотримуватися тонкої межі між інтересами Сполученого Королівства, як глави держави, який бажає зміцнити зв’язки зі Сполученими Штатами, інтересами Канади, главою якої він також є, – Канада, звичайно, стикається з погрозами Дональда Трампа, який хоче зробити її 51-м штатом", – пояснила Г'юсон.

Нагадаємо, що після конфлікту в Овальному кабінеті на зустрічі з Трампом Володимир Зеленський відправився до Великої Британії, де, серед іншого, зустрівся з королем Чарльзом ІІІ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.