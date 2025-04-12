Трамп чекає на перший крок від Сі Цзіньпіна, але в Китаї з цим не згодні: що відомо

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Команда президента США Дональда Трампа неодноразово говорила китайським посадовцям, що голова КНР Сі Цзіньпін має зробити перший крок і попросити про зустріч з американським лідером, щоб пом’якшити конфлікт через запровадження мит.

Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела.

Уточнюється, що під час приватних бесід за кілька годин до того, як Китай оголосив про нові контрзаходи, адміністрація Трампа застерегла китайських чиновників від подібного кроку. Проте замість того, щоб голова КНР попросив про зустріч із президентом США, Китай оголосив про підвищення митних зборів у відповідь. А коментар Сі Цзіньпіна ще більше погіршив ситуацію.

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«Протягом понад 70 років розвиток Китаю ґрунтувався на самодостатності та наполегливій праці — і ніколи на подачках від інших. Китай не боїться несправедливого придушення», — говорив він.

За словами двох високопоставлених чиновників Білого дому, США не будуть першими звертатися до Китаю. Трамп сказав своїй команді, що Китай має зробити крок першим.

Журналісти зазначили, що така позиція доводиться до відома Пекіна вже близько двох місяців. Китай неодноразово відмовлявся організувати телефонну розмову на рівні лідерів.

На думку команди Трампа, однією з перешкод є бажання Сі Цзіньпіна не здатися слабким. Водночас американський лідер припустив, що Пекін піде назустріч для укладання угоди, яка передбачає збільшення американського експорту, боротьбу з експортом фентанілу та реструктуризацію TikTok для американських користувачів.

«Китай хоче укласти угоду. Вони просто не знають, як правильно це зробити. Вони горді люди», — говорив Трамп під час заходу в Білому домі.

Зауважимо, що 20% мита Трамп запровадив ще на початку своєї нинішньої каденції, 34% додав 2 квітня, ще 50% додав після рішення Пекіна про дзеркальні мита проти США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу.