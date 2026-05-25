- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 108
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп дав Ірану тиждень на підписання угоди — Fox News
Адміністрація президента США дала Ірану від п’яти до семи днів для завершення переговорів та укладення остаточної мирної угоди між країнами.
Президент США Дональд Трамп очікує, що угоду з Іраном вдасться фіналізувати протягом найближчого тижня.
Про це повідомляє Fox News із посиланням на джерело в адміністрації США.
У Вашингтоні заявляють, що сторони вже на 95% наблизилися до домовленостей. За словами співрозмовника телеканалу, станом на вечір 24 травня проєкт угоди був майже повністю готовий.
У Білому домі також підтвердили принцип переговорів: немає збагачення урану — немає грошей.
За даними джерела, Тегеран в принципі погодився з рамковими умовами майбутньої угоди. Сторони вже досягли попередніх домовленостей щодо іранської ядерної програми та безпеки в Ормузькій протоці, однак досі узгоджують остаточні формулювання документа.
Водночас у Вашингтоні наголошують, що не підуть на погану угоду. За словами чиновника, США залишають за собою й силовий сценарій у разі провалу переговорів.
Війна в Ірані — останні новини
Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирної угоди з Іраном. Сторони нібито погодили основні положення меморандуму, який передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки та деескалацію конфліктів у регіоні, написав Трамп у Truth Social.
«Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку», — зазначив Трамп.
Згідно з оприлюдненими даними, проєкт домовленостей також передбачає припинення військових дій у регіоні, включно з конфліктами в Лівані, а також можливе розморожування близько 25 мільярдів доларів іранських активів в обмін на стабілізацію безпекової ситуації.
Окремо планується зменшення військової присутності США в районі Ормузької протоки та відведення частини сил від іранських кордонів. Також у межах 30-денного періоду після підписання меморандуму сторони мають узгодити фінальні параметри ядерної угоди.
Напередодні Дональд Трамп і прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели напружену телефонну розмову через різні погляди на подальшу війну з Іраном та можливість дипломатичних домовленостей.