Трамп дав Путіну шанс розколоти НАТО: який сценарій вважають найнебезпечнішим

Володимир Путін і Дональд Трамп

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Напруження між США та європейськими союзниками може створити для Володимира Путіна спокусу перевірити, наскільки НАТО готове виконати свої зобов’язання щодо колективної оборони. Аналітики побоюються, що Москва може спробувати використати розбіжності всередині Альянсу, зокрема через обмежену військову операцію проти однієї з країн-членів.

Про це йдеться в матеріалі Rolling Stone.

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Як зазначається у матеріалі, американська розвідка розглядала сценарій, за якого Росія може здійснити «обмежене вторгнення» на територію країни НАТО, щоб спровокувати політичний розкол усередині Альянсу. Водночас військовий експерт Майкл Кофман наголошує, що такі оцінки варто сприймати як малоймовірні сценарії, а не як прогноз неминучого нападу.

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Одним із можливих варіантів експерти називають сценарій «вкусити й утримати» — захоплення невеликої частини території Латвії чи Естонії. Його небезпека полягає в тому, що Вашингтон за адміністрації Дональда Трампа теоретично може не сприйняти такий крок як достатню підставу для масштабного американського втручання.

"Якщо розглянути можливі сценарії, то більша ймовірність у обмеженого вторгнення, і це можливо станеться незабаом. Сценарій "вкуси та тримай" потенційно проблематичніший, оскільки це сценарій, за якого адміністрація Трампа може сказати: "Ну, це не масштабне вторгнення та окупація держави-члена. Європо, подбай про це сама. Чому б тобі не допомогти собі так само, як ти допомогла нам у війні проти Ірану?", – цитує видання військового експерта Кофман.

Чому фактор Трампа має значення

У матеріалі наголошується, що військова перевага НАТО над Росією значною мірою залежить від готовності США захищати європейських союзників.

Сам Трамп неодноразово критикував Альянс та ставив під сумнів доцільність того, що Вашингтон витрачає великі кошти на оборону інших країн. Його скептичне ставлення до НАТО існувало ще задовго до нинішнього президентського терміну.

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У червні міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про шестимісячний перегляд американських військових зобов’язань перед Європою. Крім того, адміністрація Трампа, за даними, наведеними в матеріалі, почала оцінювати союзників не лише за витратами на оборону, а й за їхньою політичною підтримкою курсу Вашингтона.

У НАТО, однак, заперечують, що Альянс стоїть перед неминучим розколом. Представник організації заявив, що США залишаються залученими до роботи НАТО, а суперечки навколо розподілу оборонного навантаження між союзниками тривають уже багато років.

НАТО вже посилює східний фланг

Європейські військові тим часом дедалі серйозніше готуються до російської загрози.

Вздовж східного флангу НАТО розгорнуті дев’ять багатонаціональних бойових груп. Союзна авіація патрулює простір від Балтійського до Чорного моря, а переміщення військ у регіоні дедалі частіше організовують із рівнем захисту, характерним для воєнного часу.

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Представник НАТО заявив, що Росія вже тривалий час залишається найбільш значною конвенційною загрозою для Альянсу і такою залишатиметься у довгостроковій перспективі.

Слабке місце НАТО — протиракетна оборона

Окремим ризиком у разі прямого конфлікту з Росією аналітики називають нестачу засобів протиракетної оборони.

За наведеними в матеріалі даними, Росія виробляє близько 60 балістичних ракет «Іскандер» на місяць, попри санкції. Водночас Україна вже відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot.

Проблема стала ще гострішою через війну США з Іраном, яка призвела до значних витрат запасів Patriot. Поповнення американських і європейських арсеналів, як зазначається у матеріалі, може зайняти роки.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді вважає, що Росія вже виявила одну з головних слабкостей НАТО — нестачу перехоплювачів для боротьби з балістичними ракетами.

За його словами, у разі масштабного конфлікту НАТО довелося б не лише збивати російські ракети, а й знищувати їхні пускові установки на території самої РФ. Для такої операції, за оцінкою експерта, була б критично важливою участь американських ВПС.

Російська армія залишається небезпечною

Попри великі втрати у війні проти України, російські збройні сили не можна вважати зламаними.

За оцінкою Кофмана, російська армія втратила в якості, але водночас суттєво зросла чисельно, наростила ударні можливості, масове застосування безпілотників і виробничі потужності оборонної промисловості.

Саме тому головне питання для НАТО полягає не в тому, чи здатен Альянс загалом перемогти Росію, а в тому, наскільки високою виявиться ціна такого конфлікту і чи будуть союзники готові її заплатити.

Як підсумовують аналітики, у найближчі роки для Європи зберігатиметься особливо небезпечне «вікно вразливості» через низькі запаси перехоплювачів, необхідність нарощувати виробництво та роки, потрібні для підготовки до війни високої інтенсивності.

Раніше ми писали про те, що Росія випробовує НАТО: експерти попереджають про можливу ескалацію та обмежені удари по країнах Альянсу.

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