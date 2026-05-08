Трамп дав ЄС дедлайн до 4 липня щодо торговельної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз має час до 4 липня, аби виконати умови торговельної угоди зі Сполученими Штатами та скасувати мита на американські товари. В іншому разі Вашингтон пригрозив новим підвищенням тарифів.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social після розмови з президенткою Єврокомісії Ursula von der Leyen. За словами американського лідера, Брюссель нібито пообіцяв виконати свою частину домовленостей, однак США очікують конкретних дій.

Трамп наголосив, що погодився відкласти жорсткі рішення щодо мит до Дня незалежності США — 4 липня, коли країна святкуватиме 250-річчя. Водночас він попередив: якщо угода не буде реалізована, тарифи для ЄС можуть “одразу зрости до значно вищого рівня”.

Також президент США повідомив, що під час перемовин із фон дер Ляєн сторони обговорили Іран. За словами Трампа, Вашингтон і Брюссель погоджуються в тому, що Тегеран не повинен отримати ядерну зброю.

Напруження між США та ЄС у торговельній сфері посилилося після того, як 1 травня Трамп оголосив про намір підвищити мита на європейські автомобілі до 25%. У Білому домі пояснили це невиконанням умов попередньої рамкової угоди між Вашингтоном і Брюсселем.

