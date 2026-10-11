Дональд Трамп / © Associated Press

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У Білому домі вважають, що українські удари по російських нафтопереробних заводах завдають більше шкоди відносинам президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа, ніж самій російській економіці. Американський президент обурений атаками, оскільки вважає, що вони сприяють зростанню цін на пальне у Сполучених Штатах, і наполягає на їх припиненні.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на американських та українських посадовців.

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Після укладення в п’ятницю домовленості з Росією про послаблення санкцій щодо експорту дизельного пального Трамп продовжив зосереджуватися на припиненні українських ударів по російських НПЗ. У Білому домі стверджують, що такі атаки негативно впливають на американський паливний ринок і погіршують відносини Вашингтона з Києвом.

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«Трамп дійсно розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає допомогу США як належне», — заявив представник Білого дому.

На тлі загострення ситуації спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви. Вони очікують на чіткіше розуміння того, чи готові Україна та європейські країни підтримати нову спільну пропозицію для російського диктатора Володимира Путіна.

За інформацією українського посадовця, під час зустрічі з американськими переговорниками в Маямі в п’ятницю Віткофф і Кушнер попередили українську сторону, що Трамп може припинити обмін розвідувальними даними, якщо Київ і надалі ігноруватиме його прохання щодо ударів по російських нафтопереробних підприємствах.

Водночас американський чиновник заперечив, що переговорники прямо погрожували припиненням обміну розвідданими. За його словами, Віткофф і Кушнер наголосили українцям, що Сполучені Штати є сильним партнером, який надає Україні боєприпаси та розвідувальну інформацію, а тому Києву не слід вдаватися до дій, які завдають шкоди американським споживачам.

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Окремо видання Financial Times у неділю повідомило, що США попередили європейські країни про можливість припинення продажу американської зброї Україні через механізми НАТО, якщо українські військові продовжать атакувати російські НПЗ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність припинити обстріли НПЗ на території РФ, але для цього Росія повинна припинити ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

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