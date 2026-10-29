Трамп домовився з Путіним, але щось пішло не так: що сталося з цінами на пальне у США

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

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Домовленість президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального поки не допомогла знизити ціни на американському ринку. Навпаки, від моменту оголошення угоди дизель у США дещо подорожчав.

Про це повідомляє NV з посиланням The Wall Street Journal.

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За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), станом на 28 жовтня середня вартість галона дизельного пального становила 6,35 долара. Натомість 9 жовтня, коли Трамп оголосив про домовленість із Путіним, ціна була на рівні 6,28 долара.

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Чому російський дизель не допоміг знизити ціни

Минулого тижня з російського порту Приморськ вийшов танкер із понад 300 тисячами барелів дизельного пального. Спочатку судно вказало пунктом призначення Нью-Йорк, однак згодом змінило його на «за замовленням». Таким чином, підтвердженого порту розвантаження наразі немає.

Аналітики сумніваються, що Росія зможе виконати обіцяні обсяги постачання через проблеми на нафтопереробних заводах та експортні обмеження.

Крім того, навіть у разі виконання домовленостей російські поставки будуть відносно невеликими на тлі дефіциту дизельного пального на світовому ринку.

Зокрема, у жовтні йшлося про постачання трохи більш як 100 тисяч барелів на добу, а в листопаді очікується близько 125 тисяч. Для порівняння, 2025 року Росія експортувала приблизно 800 тисяч барелів дизеля щодня.

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Що Трамп обіцяв після домовленості з Путіним

9 жовтня американський президент заявив, що Путін погодився забезпечити постачання понад 300 тисяч тонн дизельного пального на ринки США та світу. Ще 500 тисяч тонн планували на листопад, а надалі обсяги мали зрости до мільйона тонн.

Міністр енергетики США Кріс Райт раніше пояснював, що Вашингтон розглядає цю угоду не лише як інструмент впливу на паливний ринок, а й як спосіб продемонструвати Москві економічні вигоди від завершення війни проти України.

"Розверніться, поки ще є час"

Водночас домовленість викликала критику всередині США. Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав судноплавні компанії відмовлятися від приймання танкерів із російським дизелем та розвертати їх. На його думку, такі постачання є незаконними.

Попри оголошені плани, помітного зниження цін на дизель у США поки не відбулося, а перспективи виконання угоди залишаються невизначеними.

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Дизельна угода Трампа і Путіна: що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до США в межах домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним прямують три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизеля. Один із них — Leruo — перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та Канади.

Угода викликала критику в Україні та США. Зокрема, американські сенатори від обох партій поставили під сумнів її законність, посилаючись на запроваджену 2022 року заборону імпорту російської нафти.

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