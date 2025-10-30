- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 234
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї США
Випробування будуть проводитися з огляду на те, що це роблять інші країни.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що доручив Міністерству оборони «негайно розпочати випробування ядерної зброї США».
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь‑яка інша країна», — підкреслив Трамп, додавши, що під час його першого терміну відбулося «повне оновлення та модернізація існуючої зброї».
«Росія посідає друге місце, а Китай — віддалено третє, але вже за 5 років він вийде на перше місце. З огляду на програми випробувань інших країн я доручив Міністерству оборони розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно», — йдеться в дописі президента.
Трамп також зазначив, що рішення пов’язане зі спостережуваним нарощуванням арсеналів у світі та прагненням США зберегти технологічну й стратегічну перевагу.
Раніше повідомлялося, що інформація про нібито випробування Росією небезпечного ядерного об’єкта може бути елементом психологічного впливу на Захід, а не реальним підтвердженням нових дій Москви.
Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін знову вдається до ядерного шантажу, розповідаючи про новітні види озброєнь.