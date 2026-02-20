Трамп доручив розсекретити урядові документи про НЛО і позаземне життя — що відомо

Іншопланетяни / © Pixabay

Президент США Дональд Трамп розпорядився доручити міністру оборони США Pete Gagseth і відповідним відомствам розсекретити урядові документи про неопізнані літаючі об’єкти (НЛО), неопізнані повітряні явища та будь-яку інформацію, що стосується можливого позаземного життя.

Про це Трамп написав у своїй публікації в соціальній мережі.

«Я доручу міністру оборони та іншим департаментам і агентствам почати процес виявлення та розсекречення урядових документів, що стосуються інопланетної та позаземної активності, неопізнаних повітряних явищ та іншої інформації, пов’язаної з цими складними, але важливими питаннями», — йдеться у повідомленні.

Трамп пояснив своє рішення «величезним інтересом суспільства до цієї теми». За словами президента, він має намір забезпечити максимальну прозорість у питаннях, які роками залишалися засекреченими.

У попередніх заявах Трамп неодноразово критикував свого попередника Barack Obama, стверджуючи, що той порушив правила, розголошуючи секретну інформацію про можливі позаземні явища. При цьому Трамп заявив, що не може напевно сказати, чи існують інопланетяни, але вважає вивчення таких даних важливим.

На цей момент відповідні документи ще не оприлюднено, і невідомо, які саме матеріали може бути розсекречено в результаті цієї ініціативи.

