Трамп фігурує у скандальній справі секс-торговця Епштайна: суд у США опублікував документи

Коментуючи своє знайомство зі скандальним секс-злочинцем, Трамп сказав, що знав Епштейна, але "не був фанатом",

У США за рішенням суду опубліковано частину документів з іменами осіб, які фігурують у справі за звинуваченням фінансиста Джеффрі Епштайна у торгівлі сексуальними послугами та зв'язках з неповнолітніми.

Про це повідомляє CNN.

Документи містять, зокрема, свідчення Йоганни Сьоберг, яка працювала у Епштайна масажисткою. Він примушував її до еротичного масажу.

Зокрема, вона згадує час, коли вона була з Епштайном на одному з його літаків, і пілоти повідомили їм, що їм потрібно приземлитися в Атлантік-Сіті. Тоді Епштайн запропонував їм зв’язатися з Дональдом Трампом.

“Джеффрі сказав: “Чудово, ми зателефонуємо Трампу і підемо до – я не пам’ятаю назви казино, але – ми підемо до казино”, – розповідала Сьоберг.

Пізніше Сьоберг у своїх показаннях сказала, що ніколи не робила Трампу масаж.

У документах Трамп взагалі не звинувачується в правопорушеннях, пов'язаних з Епштейном.

Телеканал NBC оприлюднив архівні кадри 1992 року, на яких зображені Дональд Трамп і Джеффрі Епштейн на вечірці в маєтку Трампа Мар-а-Лаго. На відео видно, як вони сміються та показують руками, коли вони, здається, говорять про жінок, повідомляє NBC News.

Зустріч Дональда Трампа і Джеффрі Епштайна у 1992 році / Фото: скриншот з відео

Раніше, коментуючи своє знайомство зі скандальним секс-злочинцем, Трамп сказав, що знав Епштейна, але "не був фанатом", і вони не спілкувалися 15 років.

Хто ще фігурує у справі Епштайна

У показаннях Йоганни Сьоберг є й інші відомі особи. Зокрема вона описала, як британський принц Ендрю жартома торкався її грудей під час фотографування. А також згадала, що Епштейн говорив з нею про Білла Клінтона.

“Одного разу він сказав, що Клінтон любить їх молодими, маючи на увазі дівчат”, — сказала вона.

Найближчими тижнями будуть опубліковані нові групи документів, в яких, як очікується, фігуруватимуть майже 200 осіб.

Хто такий Епштайн

У липні 2019 року Джеффрі Епштайну було пред'явлено обвинувачення у створенні кримінальної мережі, яка у 2002-2005 роках займалася сексуальною експлуатацією, зокрема неповнолітніх. Його було відправлено під арешт без права внесення застави.

Через місяць Епштайна знайшли мертвим у камері. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стало самогубство.

Нагадаємо, раніше ексдержсекретар США Гілларі Клінтон одним словом відповіла на похвалу з боку експрезидента Дональда Трампа на адресу російського диктатора Володимира Путіна.

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