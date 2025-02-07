Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб змусити припинити війну – Келлог

За словами Келлога, застосування санкцій проти росії зараз діє "лише на трійку" за 10-бальною шкалою за ступенем болючості економічного тиску.

Президент Дональд Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб змусити її припинити війну в Україні. Але він знає, що і Києву, і Москві доведеться піти на поступки, щоб припинити вбивство "промислових масштабів" у найбільшій країні Європи.

Про це заявив цього тижня спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог The New York Post.

За словами Келлога, застосування санкцій проти Рсії зараз діє "лише на трійку" за 10-бальною шкалою за ступенем болючості економічного тиску. Самі санкції США — наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії — "номінально вдвічі вищі", але все ще є місце для їх посилення.

"Ви дійсно можете посилити санкції — особливо останні санкції проти видобутку та експорту нафти. Вони відкрили широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо є хтось, хто розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив у вирішенні інших міжнародних проблем. Вирішення російсько-української війни — це справді справа рук усієї адміністрації, тобто загальноурядовий підхід, — наголосив Келлог. — У нас є команда національної безпеки, яка говорить про це — президент, віцепрезидент, радник з національної безпеки, держсекретар і казначейство, Рада національної безпеки, які працюють всі разом".

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Генерал також заявив, що мета Вашингтона полягає в тому, щоб припинити бойові дії до того, як обговорювати тонкощі мирного врегулювання, тому що "ви не можете вбити свій шлях з цієї війни", враховуючи відсутність зацікавленості Росії в запобіганні масових втрат власних військ.

"Для Росії це щось на кшталт ДНК у військових операціях — по суті, ви воюєте на виснаження. Якщо ви подивитеся на історію, ви ніколи не захочете вступати в бій на виснаження з росіянами, тому що це те, як вони воюють. Вони до цього звикли. Я маю на увазі, що це країна, яка була готова втратити — і втратила — 700 000 у Сталінградській битві за шість місяців, і вони навіть оком не моргнули. І тому тиск не може бути лише військовим. Ви повинні чинити економічний тиск, ви повинні чинити дипломатичний тиск, певні види військового тиску і важелі, які ви збираєтеся використовувати разом із ними, щоб переконатися, що у підсумку ми прийдемо туди, куди хочемо", — підсумував спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прибуде до Києва 20 лютого.

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