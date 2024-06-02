Трамп розсекретить документи до найгучніших кримінальних справ США, якщо стане президентом – Fox News

Напередодні присяжні Мангеттена визнали Трампа винним за всіма 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації.

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував обвинувальний вирок, який йому винесли у кримінальній справі проти нього, і заявив, що готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня тощо.

Про це йшлося в неділю, 2 травня, під час інтерв'ю "Fox & Friends Weekend".

Трамп заявив, що готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня, а також справу Джеффрі Епштейна – сексуального злочинця, який скоїв самогубство через місяць після ув'язнення.

За словами Трампа, він балотується, щоб відновити довіру суспільства до таких інституцій як ЦРУ та ФБР.

Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на рішення суду присяжних визнати 45-го президента Дональда Трампа винним у кримінальній справі про фальсифікацію ділових документів напередодні президентських виборів у 2016 році.

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