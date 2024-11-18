Трамп хоче оголосити надзвичайний стан у США та залучити Нацгвардію для масової депортації

Обраний президент США Дональд Трамп може оголосити надзвичайний стан в США з використанням військових американської Нацгварії для реалізації програм масової депортації.

Про це пише Newsweek.

Він пообіцяв використовувати "всі необхідні сили" для депортації нелегалів.

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На своїй сторінці у соцмережі Truth Social Трамп відповів на питання про те, що він розглядає цей крок, щоб забезпечити використання військових ресурсів для здійснення депортації іноземців, які незаконно в'їхали до США.

Коментатор Том Фіттон сказав у дописі: "У звітах нова адміністрація Трампа готова оголосити надзвичайний стан у країні та використовуватиме військові ресурси, щоб зупинити вторгнення Байдена за допомогою програми масової депортації".

Відповідаючи на зауваження Фіттона, Трамп написав: "Правда".

Раніше Трамп попередив, що залучить Національну гвардію, а також урядові установи для реалізації запропонованої ним політики депортації. Однак існують питання щодо правових обмежень участі військових у внутрішніх правоохоронних органах.

"У перший день я запущу найбільшу програму депортації злочинців в історії Америки", – обіцяв Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії.

За інформацією Axios, Трамп уже висуває на посади у своїй майбутній адміністрації кандидатів, відомих жорстким ставленням до міграції. Так, раніше Трамп призначив колишнього в.о. директора Імміграційної та митної поліції США Томаса Гомана відповідальним за імміграційну політику і безпеку кордонів. Крім того, Крісті Ноем висунуто на посаду глави міністерства внутрішньої безпеки.

Раніше в CNN припустили, що Трамп може відступити перед Путіним.

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