Трамп хоче провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним: що обговорять

Зокрема, Трамп прагне переговорів з Китаєм і Росією щодо денуклеаризації.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і російським диктаторо Володимиром Путіним.
Про це президент Сполучених Штатів заявив під час розмови з журналістами у Білому домі, передають Reuters та AP.
"Коли ми все це з’ясуємо (переговори щодо України – Ред.), я хочу одну з перших зустрічей, яку хочу мати, це з лідером Китаю Сі, президентом Росії Путіним. І я хочу сказати, давайте скоротимо наш військовий бюджет вдвічі", – сказав Трамп.
Також він заявив, що буде прагнути до переговорів з Китаєм і Росією щодо денуклеаризації (ядерного роззброєння). На думку Трампа, немає причин створювати ядерну зброю.
Як зауважує АР, такий крок суперечить десятиліттям традиційної республіканської позиції національної оборони.
Нагадаємо, що сьгодні у Білому дому Дональд Трамп зробив низку важливих заяв. Ось деякі з них:
- Трамп хоче повернення Росії до G7
- Трамп розповів, через що почалася війна в Україні: шокувальні слова
- У Мюнхені відбудеться зустріч представників Росії та США — Трамп
- Трамп відповів, чи братиме Україна участь у переговорах про припинення війни