Трамп хоче провести тристоронню зустріч з Сі Цзіньпіном і Путіним: що обговорять

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і російським диктаторо Володимиром Путіним.

Про це президент Сполучених Штатів заявив під час розмови з журналістами у Білому домі, передають Reuters та AP.

"Коли ми все це з’ясуємо (переговори щодо України – Ред.), я хочу одну з перших зустрічей, яку хочу мати, це з лідером Китаю Сі, президентом Росії Путіним. І я хочу сказати, давайте скоротимо наш військовий бюджет вдвічі", – сказав Трамп.

Також він заявив, що буде прагнути до переговорів з Китаєм і Росією щодо денуклеаризації (ядерного роззброєння). На думку Трампа, немає причин створювати ядерну зброю.

Як зауважує АР, такий крок суперечить десятиліттям традиційної республіканської позиції національної оборони.

Нагадаємо, що сьгодні у Білому дому Дональд Трамп зробив низку важливих заяв. Ось деякі з них:

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