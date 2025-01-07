Трамп хоче скасувати рішення Байдена про заборону розробки нафтогазових родовищ у прибережній зоні США

Заборона була встановлена на основі федерального закону, який передбачає блокування видобутку нафти та газу на окремих територіях.

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що має намір скасувати рішення свого попередника Джо найдена щодо заборони на розробку нафтових та газових родовищ у прибережних водах США.

Про це інформує CNN.

Раніше Джо Байден на невизначений термін заблокував розробку ресурсів нафти і газу на більш ніж 625 млн акрів прибережних вод. Причиною такого рішення було те, що це не потрібно робити для забезпечення енергетичних потреб держави та не виправдовує повʼязаних з цим ризиків.

Заборона була встановлена на основі федерального закону, який передбачає блокування видобутку нафти та газу на окремих територіях без можливості скасування такого рішення. Раніше цей закон застосовувався для захисту коралових рифів та морських екосистем.

Трамп заявив, що ані хоче скасувати рішення Байдена про постійну заборону на майбутню розробку нафти і газу на шельфі в деяких частинах Атлантичного і Тихого океанів.

"Я щойно дізнався, що Байден заборонив будь-яке буріння нафти і газу на 625 мільйонах акрів прибережної території США. Послухайте, це просто смішно. Я негайно скасую цю заборону", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден готує “прощальне” посилення санкцій проти російської нафти.

Крім того, ми раніше інформували, що країни ЄС платять Путіну мільярди за газ і нафту.

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