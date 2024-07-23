"Трамп хоче відкинути нашу країну назад": 8 головних тем передвиборчої кампанії Камали Гарріс

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка зараз є кандидаткою в президенти США, побудувала свою передвибочу кампанію на таких ключових для американців питаннях, як свобода вступу до профспілок, доступне медичне обслуговування, доступна дитяча опіка, оплачувана відпустка по догляду за дитиною, гідна пенсія, право кожного американця голосувати, безпека від насильства зі зброєю, відновлення репродуктивної свободи.

Про це Гарріс говорила під час свого виступу на передвиборчому мітингу, передає CNN.

Також віцепрезидентка США зробила гучну заяву і щодо свого опопнента Дональда Трампа.

"Дональд Трамп хоче відкинути нашу країну назад", – наголосила віцепрезидентка.

Гарріс, як колишня генпрокурорка Каліфорнії і прокурорка в суді, сказала, що "бралася за злочинців усіх видів: хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, шахраїв, які порушували правила заради власної вигоди.

"Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. І в цій кампанії, я обіцяю вам: Я з гордістю поставлю свій послужний список проти його в будь-який день тижня... Ми, які віримо в репродуктивну свободу, зупинимо заборони Дональда Трампа на аборти, тому що ми довіряємо жінкам приймати рішення щодо власного тіла, а не дозволяти уряду вказувати їм, що робити. І коли Конгрес прийме закон про відновлення репродуктивних свобод, як президент Сполучених Штатів, я підпишу його", – заявила Гарріс.

Вона також повідомила, що за останню добу її кампанія зібрала десятки мільйонів доларів на фінансування.

"Ми проводимо кампанію за підтримки людей. І у нас щойно з'явилася чудова новина: ми щойно отримали найкращі 24 години збору коштів на місцях за всю історію президентських кампаній, і саме тому, що ми ведемо кампанію, керовану людьми, ви можете бути впевнені, що я стану президентом, орієнтованим на інтереси людей", – сказала вона.

Головні теми передвиборної кампанії Камали Гарріс

"Жодна дитина не має зростати в бідності, а всі працівники мають можливість вступати в профспілки, літні люди можуть виходити на пенсію з гідністю, а медичне обслуговування та догляд за дітьми є доступними... Коли наш середній клас сильний, Америка сильна", – такі тези лунали від віцепрезидентки.

Тож, президентська кампанія Камали Гарріс зосереджена на важливих для громадян США темах.

Свобода працівників вступати до профспілки. Доступне медичне обслуговування. Доступна дитяча опіка. Оплачувана відпустка по догляду за дитиною. Гідний вихід на пенсію. Право кожного американця голосувати. Безпека від насильства зі зброєю: закони про червоні прапори, загальні перевірки та заборона штурмової зброї. Відновлення репродуктивної свободи.

Нагадаємо, що Камала Гарріс за добу зібрала найбільшу суму після заяви президента Джо Байдена про те, що він знімає свою кандидатуру.

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