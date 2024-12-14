Трамп хоче скасувати перехід на літній час: названа причина такого рішення

Республіканська партія має намір скасувати перехід на літній час.

Про це написав новообраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, літній час підтримує "небагато, але впливових людей", що, на його думку, є несправедливим. Він вважає, що перехід на літній час є незручним і надто витратним для американців.

У 2022 році в США вже намагалися скасувати переведення годинників. Сенат ухвалив законопроєкт, який передбачав перехід на постійний літній час, проте він так і не потрапив на підпис президента Джо Байдена. Законопроєкт, запропонований сенатором Марко Рубіо, отримав назву "Закон про захист сонячного світла".

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час, перевівши годинники на годину назад. Цей перехід мав стати останнім після ухвалення Верховною Радою закону про скасування подальших переведень часу. Однак у соціальних мережах виник скандал через вибір зимового часу, і багато людей висловили своє незадоволення.

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