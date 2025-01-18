Трамп хоче якнайшвидше завершити війну: його ексрадник попередив про небезпеку

Джон Болтон вважає, що Дональда Трампа не особливо хвилює, на яких умовах відбудеться завершення війни.

Новообраний президент США Дональд Трамп прагне якомога швидше завершити війну в Україні, водночас йому не особливо важливі умови, на яких це відбудеться.

Про це заявив колишній радник обраного президента США Дональда Трампа Джон Болтон в інтерв'ю для японського телебачення.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", – заявив Болтон.

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На думку Болтона, РФ може бути зацікавлена в досягненні угоди про припинення вогню і встановлення ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті.

"І чим довше це припинення вогню триватиме – тим більша ймовірність того, що ці лінії стануть новим кордоном між Росією та Україною", – зазначив ексрадник Трампа.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як він обійме посаду наступного тижня.

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