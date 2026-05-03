Трамп годину повторює «перемагаємо»: Білий дім опублікував дивне відео
Білий дім оприлюднив у соцмережі X відео, на якому президент США Дональд Трамп протягом години безперервно повторює слово «перемагаємо».
На офіційній сторінці Білого дому в соцмережі X з’явився незвичний відеоролик за участю президента США Дональд Трамп.
У ролику глава держави протягом приблизно години повторює слово «перемагаємо». Відео швидко поширилося мережею та викликало активне обговорення серед користувачів.
Офіційних пояснень щодо мети публікації наразі не надано. Водночас у коментарях під дописом користувачі висловлюють різні версії — від політичного меседжу до спроби створити вірусний контент.
Контексту чи додаткових заяв від адміністрації президента США щодо цього відео поки що немає.
