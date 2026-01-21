Трамп та Путін / © Reuters

Дії Дональда Трампа призвели до серйозного загострення відносин із Китаєм, що загрожує перерости у реальне військове протистояння. У цій геополітичній грі Вашингтон намагається використати фактор Володимира Путіна, проте очільник Кремля вже зробив свій вибір не на користь США.

Про це в коментарі «24 Каналу» розповів колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

На думку експерта, протягом останнього року Дональд Трамп фактично програв як тарифну, так і технологічну війну з Китаєм. Глобальна система співпраці руйнується, а Сполучені Штати опинилися у вразливому становищі через те, що свого часу американські корпорації перенесли виробничі потужності до Азії.

«США залишилися з фінансовою системою, але без продукції», — зазначив Кульпа.

Сьогодні світ дедалі менше вірить у здатність Вашингтона перемогти у протистоянні з Пекіном. Навіть Європа почала дистанціюватися від США, скорочуючи обсяги торгівлі.

Кульпа підкреслює, що Трамп нині поводиться як ревізіоніст, подібно до Путіна, граючи на руйнування системи, що існувала раніше. Зміна світового гегемона рідко минає без конфлікту, тому війна видається неминучою.

За словами аналітика, Трамп прагне підпорядкувати собі Європу, щоб прискорити підготовку до війни з Китаєм. Саме для цього йому потрібна співпраця з Москвою.

«Путін, як бандит, має налякати європейські країни. Тому Трамп хоче домовитися з ним коштом суверенітету країн Центральної Європи — України, Польщі, країн Балтії — щоб добитися невизначеності поведінки Путіна щодо Китаю», — пояснив Кульпа.

Чому Кремль не зрадить Пекін

Попри намагання Трампа, експерт упевнений: переманити Путіна на бік США не вдасться. Для Кремля пропозиції Вашингтона не є привабливими.

Китай забезпечує Путіну модель правління на зразок північнокорейської, що дозволяє передавати владу в межах сім’ї або клану. Трамп таких гарантій надати не може.

А Путін переконаний, що у глобальному протистоянні перемогу здобуде саме Китай.

«Путін змирився з тим, що є китайською шісткою. І якщо Європа хоче уникнути конфлікту, має орієнтуватися на світ, встановлений не Трампом, а Пекіном», — наголосив експерт.

На думку Пьотра Кульпи, європейським країнам доведеться йти на торговельні угоди з Китаєм і розглядати Пекін як гаранта безпеки, здатного стримувати агресивні амбіції Росії.

Нагадаємо, Китай виступив із різкою критикою на адресу США після того, як американська сторона захопила два нафтові танкери, пов’язані з Венесуелою та санкційними обмеженнями. У МЗС КНР заявили, що такі дії є серйозним порушенням міжнародного права, наголосивши на неприйнятності односторонніх санкцій без мандата Ради Безпеки ООН.