Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп повідомив своїй команді, що готовий завершити війну проти Ірану, навіть якщо Ормузька протока не буде повністю розблокована.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, у Вашингтоні останніми днями переглянули підхід до кампанії. Там дійшли висновку, що спроба силою відновити повноцінне судноплавство через Ормузьку протоку може значно затягнути бойові дії та вивести їх за рамки початкового плану, який передбачав коротку операцію тривалістю 4–6 тижнів.

У зв’язку з цим Трамп вирішив змістити акценти: замість повного контролю над протокою США прагнутимуть досягти ключових військових результатів — послабити іранський флот, знизити ракетний потенціал Тегерана та поступово згорнути активну фазу бойових дій.

Паралельно Вашингтон розраховує посилити дипломатичний тиск на Іран, щоб змусити його самостійно відновити свободу судноплавства.

Якщо ж цей сценарій не спрацює, США можуть перекласти відповідальність за відкриття протоки на союзників — насамперед країни Європи та держави Перської затоки.

Джерела видання також зазначають, що Трамп не виключає силових варіантів розвитку подій, однак наразі не розглядає їх як першочергові.

У матеріалі наголошується, що завершення війни без розблокування Ормузької протоки матиме стратегічні наслідки: Іран, імовірно, лише посилить контроль над цим критично важливим маршрутом, а питання його відкриття доведеться відкласти на невизначений час.

