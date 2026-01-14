Трамп готує "купівлю століття": скільки США готові віддати за Гренландію

У Трампа підрахували, що купівля острова стане США у 700 мільярдів доларів

Бажання президента США Дональда Трампа отримати стратегічний контроль над Арктикою переходить у практичну площину. Держсекретар Марко Рубіо отримав доручення розробити пропозицію щодо купівлі напівавтономної території Данії — острова Гренландія.

Про деталі плану повідомляє NBC News.

Ціна питання — 700 мільярдів

За даними джерел, знайомих з оцінками, вартість угоди може сягнути 700 мільярдів доларів. Для розуміння масштабу: це більше, ніж половина річного бюджету Пентагону.

Мета Трампа — отримати буфер проти головних супротивників Америки, Росії та Китаю, в Арктичному регіоні.

«Я б із задоволенням уклав з ними угоду. Це простіше. Але так чи інакше, ми отримаємо Гренландію», — заявив Трамп журналістам у неділю.

Реакція острова: «Люди не сплять»

Поки у Вашингтоні рахують гроші, у Гренландії панує напруженість. Міністерка бізнесу та мінеральних ресурсів Наая Натаніельсен зізналася, що тиск з боку США викликає у населення безсоння.

«Гренландія не хоче, щоб нею володіли, керували або щоб вона була частиною Сполучених Штатів… Ми не маємо наміру ставати американцями», — наголосила вона.

Міністерка закордонних справ Вівіан Моцфельдт також підтвердила: острів обирає залишатися частиною Королівства Данія.

План «Б» і загроза НАТО

Якщо купівля не вдасться, США розглядають варіант «асоціації» — угоди, схожої на ту, що діє з Маршалловими Островами. Це дозволило б Америці розміщувати там війська в обмін на фінансову допомогу.

Експерти попереджають: спроба силового тиску на Данію може розколоти НАТО.

«Навіщо вдиратися до корови, якщо вона продає вам молоко за відносно хорошими цінами?» — іронічно прокоментував ситуацію один з американських чиновників, натякаючи, що США й так мають доступ до баз на острові.

Тим часом у Конгресі США вже з’явився двопартійний законопроєкт, який забороняє Пентагону використовувати кошти для встановлення контролю над територією союзника по НАТО без його згоди.

Нагадаємо, Трамп пояснив, навіщо йому потрібна Гренландія. Він заявив, що острів критично важливий для безпеки США, НАТО та реалізації системи «Золотий купол», і попередив про загрозу з боку Росії та Китаю.