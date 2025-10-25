Трамп готує наступний удар по Росії: які санкції вже лежать на столі і чому Європа "гальмує"

США тиснуть на Європу, щоб посилити економічні санкції проти РФ

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції, спрямовані проти ключових секторів російської економіки. Ці заходи можуть бути застосовані, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін не припинить війну проти України. Однак Вашингтон, який нещодавно сам, вперше після повернення Трампа до влади, запровадив обмеження проти «Лукойлу» та «Роснєфті», тепер тисне на європейських союзників, щоб вони зробили «наступний великий крок» у посиленні тиску на Кремль.

Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників та осіб, знайомих із внутрішньою динамікою адміністрації Трампа.

Підготовлений «арсенал» та тиск на Європу

Видання зазначає, що в адміністрації США вже існує «добре розроблений інструментарій» для подальшого підвищення ставок у протистоянні з Москвою. Нові підготовлені санкції спрямовані проти двох ключових сфер економіки РФ:

Реклама

банківського сектора;

транспортної інфраструктури для експорту нафти.

Крім того, американські чиновники повідомили європейським колегам, що підтримують використання заморожених російських активів у Євросоюзі для купівлі американської зброї для Києва. У Вашингтоні також розпочали внутрішні обговорення щодо використання російських активів, що зберігаються у США, для підтримки військових зусиль України.

Водночас Білий дім прагне, щоб наступний великий крок зробили європейські союзники. І це можуть бути додаткові санкції або митні тарифи.

Джерело, знайоме з внутрішньою динамікою адміністрації, зазначило, що президент Трамп, ймовірно, візьме паузу на кілька тижнів, аби оцінити реакцію Москви на нещодавні санкції проти «Лукойлу» та «Роснєфті».

Європа гальмує через економічні зв’язки

Рішення США запровадити санкції проти нафтових гігантів викликало зростання цін на нафту та змусило великих покупців російської сировини в Китаї та Індії шукати альтернативи. Однак, на думку американських чиновників, ЄС має бути рішучішим.

Реклама

Проте для Європейського Союзу запровадити повні блокувальні санкції проти, наприклад, «Лукойлу» буде значно складніше, ніж для США. Високопоставлений чиновник ЄС пояснив, що «Лукойл» занадто тісно інтегрований у європейську економіку, оскільки компанія володіє нафтопереробними заводами в Болгарії та Румунії, а також має велику мережу автозаправних станцій по всьому континенту.

«Я думаю, нам потрібно знайти спосіб розірвати зв’язки… перш ніж ми зможемо запровадити повні санкції», — заявив європейський чиновник.

Тим часом США продовжують тиснути на ЄС та країни НАТО та критикують їх за недостатньо рішучі кроки проти Москви.

Нагадаємо, зустріч лідерів «Коаліції охочих» у Лондоні, яка відбулася днями, стала черговою позитивною подією для України. Ключовим рішенням було посилення санкційного тиску на Росію, особливо в енергетичному секторі.