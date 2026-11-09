Трамп готує нові перестановки у Білому домі: що сказав про загрозу імпічменту

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує нові перестановки у своїй адміністрації після поразки Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу. Водночас він не вважає, що демократи мають підстави для чергового імпічменту.

Про це американський президент розповів в інтерв'ю CBS News для програми «60 хвилин».

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На запитання журналіста Росса Даутхата, чи очікує він нових звільнень після результатів виборів, Трамп відповів ствердно.

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«Я люблю свій кабінет. Думаю, вони хороші. Але, можливо, я внесу кілька змін. Не хочу згадувати, кого саме», — заявив президент.

Невдовзі після запису інтерв'ю стало відомо про відставку керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз. Її замінив Стівен Міллер.

Коментуючи кадрове рішення, Трамп зазначив, що Вайлз добре виконувала свою роботу, однак іноді в адміністрації необхідні зміни.

Хто ще може залишити команду Трампа

Тим часом Білий дім шукає нового прессекретаря після звільнення Кеті Захарії, яка залишила посаду лише через чотири дні після призначення.

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Сам Трамп заперечив, що звільнив її, та заявив, що жінка зазнала несправедливої критики з боку ЗМІ.

На вихідних президент навіть повідомив у Truth Social, що запропонував очолити пресслужбу президенту UFC Дані Вайту. Утім, згодом пояснив журналістам у Флориді, що це був жарт.

«Звісно, я пожартував. Це був просто невеликий жарт», — сказав Трамп.

Що Трамп сказав про можливий імпічмент

Після перемоги демократів на виборах до Конгресу знову виникли припущення про можливу третю спробу оголосити президенту імпічмент.

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Однак Трамп не вірить у такий сценарій.

«Я навіть уявити собі не можу. Що я такого зробив? У мене були найкращі два роки в історії президентства», — заявив він.

Водночас лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс раніше наголосив, що питання імпічменту наразі не обговорюється всередині його фракції.

За словами політика, демократи зосереджені передусім на контролі за діяльністю адміністрації Трампа, доступності житла та зниженні вартості життя американців.

У Конгресі США вимагають відставки глави Пентагону через війну з Іраном

Нагадаємо, лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс підтримав резолюцію щодо імпічменту Піта Гегсета та закликав очільника Пентагону піти у відставку. Політик звинуватив міністра оборони у зловживанні владою, підриві національної безпеки та розв'язанні дорогої війни з Іраном.

«Так званий міністр оборони зловживав своєю владою, підірвав нашу національну безпеку та спровокував за власним бажанням цю безрозсудну й дорогу війну в Ірані», — заявив Джеффріс.

Після перемоги на виборах до Конгресу демократи також планують посилити контроль над адміністрацією Трампа. Серед їхніх пріоритетів — розслідування рішень Білого дому, відновлення військової допомоги Україні та посилення санкцій проти Росії.

Після поразки республіканців у команді Трампа заговорили про відставки

Нагадаємо, після поразки республіканців на виборах до Конгресу США з'явилися повідомлення про можливі кадрові зміни в адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, у ЗМІ обговорювали ймовірну відставку держсекретаря Марко Рубіо та імпічмент очільника Пентагону Піта Гегсета через війну з Іраном.

Рубіо спростував чутки про звільнення, запевнивши, що залишиться в команді Трампа до завершення його президентського терміну. Водночас Гегсет зіткнувся з критикою через військову кампанію проти Ірану, невдоволення якою позначилося на результатах виборів.

Тим часом Fox News повідомляє про можливу появу нового лідера серед республіканців. За даними джерел телеканалу, віцепрезидент Джей Ді Венс уже почав підготовку до президентських виборів 2028 року та намагається заручитися підтримкою виборців, розчарованих у Трампі.

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