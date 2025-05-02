Трамп готує новий план для завершення війни в Україні: як США можуть вплинути на Росію

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін гальмує процес завершення війни в Україні, тому США готують нові економічні заходи.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, Трамп поки не ухвалив остаточного рішення, оскільки тривають дипломатичні зусилля. Які саме санкційні заходи обговорюються — не розкривається.

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Київ та союзники вимагають від США посилити тиск на Кремль — зокрема, через енергетичні обмеження. Мета — змусити Росію прийняти умови перемир’я, запропоновані Трампом. Попри діючі санкції, Москва досі контролює близько 20% території України.

Ситуацію ускладнює відставка радника з нацбезпеки Майка Вольца і призначення на його місце тимчасового держсекретаря Марко Рубіо. Це може змінити зовнішньополітичний курс США, адже аналітики вважають, що таке призначення дозволить згладити суперечності в політиці, зважаючи на м’якшу позицію Віткоффа щодо Росії.

Путін відхиляє ідею постійного перемир’я, наполягаючи на контролі над чотирма українськими регіонами. Водночас Зеленський погодився передати частину майбутніх доходів від ресурсів під контроль США, щоб забезпечити підтримку Трампа, та виступає за безумовне перемир’я хоча б на 30 днів.

Конгрес США готовий посилити санкції проти Росії, підтримуючи пропозиції сенатора Ліндсі Ґрема щодо нових «руйнівних» санкцій, включаючи 500%-і тарифи на імпорт російських енергоносіїв. Пропонується визнати контроль РФ над Кримом, заморозити лінію фронту та поступово зняти санкції. США також вимагають повернення Запорізької АЕС під міжнародний контроль, але Росія відкидає цю вимогу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США виходять з переговорів України та РФ.