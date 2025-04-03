Трамп готується до Третьої світової війни: економіст про справжню мету американських мит

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп підвищує мита проти країн всього світу, бо готується до реальної війни.

Таку думку висловив експерт ринку праці, блогер Сергій Марченко у своєму Facebook.

«Митні тарифи Трампа це не про економіку і не про торгівельний дефіцит та великий внутрішній борг. Це підготовка до війни», — вважає експерт.

Реклама

Марченко нагадав, що торгівельний дефіцит США існує багато десятків років, а державний борг США останній раз дорівнював нулю десь у 1830-х роках, 200 років тому.

«Сенс високих тарифів у тому, щоб інші країни ввели такі самі тарифи. Звучить божевільно, але факт. Тарифні війни Трампа приведуть до того, що американські компанії втратять експортні ринки і, щоб компенсувати втрати, почнуть боротися за внутрішній ринок США, витісняючи експорт. Враховуючи, що високі тарифи обмежують міжнародну торгівлю і вона стає невигідна, виробництво повернеться у Сполучені Штати», — говорить економіст.

На його думку, наразі голована мета адміністрації Трампа — повернути виробництво в США.

«Бо коли ти воюєш, ти не можеш покладатися на торгівельних партнерів, тобі треба виробництво у своїй країні, щоб ні від кого не залежати і бути сильним», — зазначає Марченко.

Як приклад, він наводить Україну. Наша держава не мала достатньо свого виробництва на початок великого вторгнення, тому практично все — від касок і бронежилетів, аптечок і турнікетів до гаубиць і літаків довелося просити по всьому світу.

«І зараз, коли нас схиляють до капітуляції на умовах путіна у України справді мало козирів, щоб відстояти свої інтереси, бо українська промисловість не „вивозить“ війну. Америка не хоче опинитися в ситуації України, тому намагається повернути виробництво в США. Не знаю, чи вийде це зробити таким способом, як придумав Трамп, але головний поінт тут не економіка, а війна», — припускає експерт.

Марченко вважає, що світ іде до Третьої світової і стратегічно це в українських інтересах.

«Бо поки що проти варварської половини світу воюємо ми одні. Було б непогано розділити цю ношу з іншими державами», — підсумував аналітик.

Нагадаємо, що Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для усіх країн світу.

Фактично, президент США Дональд Трамп, запровадивши мита на імпорт, розпочав глобальну торговельну війну.