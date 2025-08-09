ТСН у соціальних мережах

Світ
971
1 хв

Трамп готується до зустрічі з іще одним президентом

Зустріч американського і польського лідерів запланована на 3 вересня.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький отримав офіційне запрошення на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на керівника апарату польського президента Павела Шефернакера.

За його словами, запрошення Навроцького до Білого дому на офіційну робочу зустріч надійшло в офіційному вітальному листі, надісланому в день інавгурації президента Польщі.

Зустріч американського і польського лідерів запланована на 3 вересня.

Нагадаємо, що новообраний президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу 6 серпня. В інавгураційній промові він заявив, що підтримуватиме найважливіші альянси Польщі, зокрема зі США, і виступив проти незаконної міграції і переходу країни на євро.

Як повідомлялося раніше, на 15 серпня запланована зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, яка має відбутися на Алясці.

