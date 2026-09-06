Трамп готується зателефонувати Путіну: що відомо про розмову із Зеленським

Дональд Трамп / © nypost.com

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Президент США Дональд Трамп, ймовірно, проведе телефонну розмову з російським очільником Володимиром Путіним після того, як його представники доповідатимуть про раунд переговорів у Києві та Москві.

Про це The Kyiv Independent повідомив американський посадовець.

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За його словами, спочатку Трамп проведе консультації зі своїми представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Після цього президент США планує зателефонувати Путіну, а вже потім поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

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Очікується, що ці телефонні розмови відбудуться 7 вересня.

Віткофф і Кушнер вперше прибули до Києва — що відомо

6 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер здійснили свій перший візит до Києва. Американські представники зустрілися із Зеленським та провели переговори з українською командою.

Це відбулося наступного дня після їхньої зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. Переговори спрямовані на просування дипломатичних зусиль щодо припинення війни Росії проти України.

У Білому домі заявили, що під час переговорів у Москві сторони обговорили «предметні плани щодо наступних кроків». Водночас про конкретний прорив за підсумками зустрічі оголошено не було.

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Після переговорів у Києві Володимир Зеленський заявив, що нинішні дипломатичні зусилля навряд чи найближчим часом призведуть до завершення війни. Джаред Кушнер водночас повідомив журналістам, що США розраховують повернутися до тристоронніх переговорів за участю України та Росії.

США намагаються відновити переговорний процес

Візит Віткоффа і Кушнера до Києва став першим після неодноразових запрошень української сторони. До цього представники Трампа неодноразово їздили до Москви, де зустрічалися з Путіним та іншими високопоставленими російськими чиновниками.

Переговорний процес залишається фактично заблокованим протягом кількох місяців. Попередні дипломатичні ініціативи США стосувалися, зокрема, територіальних питань, гарантій безпеки та умов можливого припинення вогню або мирної угоди.

Однак суттєвого прогресу сторони досі не досягли.

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Трамп раніше вже проводив телефонні розмови з Путіним після зустрічей російського президента з американськими представниками. Президент США також спілкувався з Путіним до та після контактів з українською стороною.

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