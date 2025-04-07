Трамп грає в гольф, поки росіяни вбивають дітей в Україні: як Києву та ЄС реагувати на подальше зближення США з РФ

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Протягом останніх кількох днів Америкою прокотилася хвиля багатотисячних протестів проти політики Дональда Трампа та Ілона Маска - найбагатшої людини світу – який вклав у передвиборчу кампанію Трампа близько $270 млн. Масові акції відбулися у всіх 50 американських штатах і навіть поширилися на інші країни. Протести були, наприклад, у Лондоні та Парижі. Біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні на акцію вийшли й українці та американці, які підтримують Україну, закликаючи адміністрацію Трампа забезпечити справедливість, надати Україні зброю і, нарешті, звернути увагу на те, що вести переговори про перемир’я, коли Росія посилила удари по Україні, неприпустимо.

Власне, це і стало приводом для хвилі обурень політикою США в соцмережах останніми днями. Поки представники адміністрації Трампа заявляли, що "енергетичне" перемир’я працює (про нього Трамп і Путін начебто домовилися під час їхньої телефонної розмови в середині березня), Росія вдвічі збільшила кількість повітряних атак проти України. Проте, Трамп і його кабінет роблять вигляд, що цього не помічають. Ба більше, після звірячого російського ракетного удару по дитячому майданчику посеред житлового мікрорайона в Кривому Розі 4 квітня, який забрав життя 20 людей, у тому числі 9 дітей, а ще 74 людини були поранені, амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк у своєму дописі в соцмережах не згадала, що балістичну ракету випустила саме Росія. Хоч потім і виправилася, уточнивши свою позицію.

Тож, як бачимо, ще й у потуранні російських воєнним злочинам проявляється подальше зближення США з Росією. Як на це реагувати Україні та ЄС? Та чому на Київ може чекати ще одна пастка? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Слабка реакція: Трамп боїться "провокувати" Путіна

У понеділок, 7 квітня, в Кривому Розі прощалися із загиблими через російський удар по місту "Іскандером" у фугасному спорядженні. Люди втратили найдорожче – своїх дітей. 15-річних Аліну Куценко та Данила Нікітцького, які були парою, поховають разом. Про загибель мами - 50-річної Вікторії Головко, яка прикрила собою свого 8-річного сина – Матвій ще нічого не знає. Зараз він у реанімації, його стан тяжкий, але, за словами лікарів, стабільний.

У неділю, 6 квітня, Бріджит Брінк у соцмережі Х опублікувала світлину з приспущеним американським прапором біля посольства США в Києві, висловивши щирі співчуття й "солідарність з народом України у день національної жалоби після ракетної атаки Росії по Кривому Рогу". Але сталося це лише після хвилі обурення українців і заяви Володимира Зеленського, що попередня реакція амбасадорки США, де вона не вказала на відповідальність Росії за звірячий обстріл Кривого Рогу, була слабкою.

Лише у неділю пізно ввечері, 6 квітня, повертаючись до Вашингтона із чергового чемпіонату з гольфу у Флориді, на борту літака Air Force One Трамп сказав, що йому не подобаються бомбардування, але США продовжують говорити з Росією й хочуть, щоб вона зупинилася. Разом із тим, директор національної економічної ради Білого дому Кевін Гассет заявив, що США не запровадили нових експортних мит проти Росії, хоча до всіх інших країн застосували тарифи від 10% до 50%, назвавши це "Днем визволення Америки", бо "переговори з Україною та Росією ще тривають", тому недоречно виносити до столу посередині переговорів цілу купу нових питань, які впливають на життя багатьох американців, українців і росіян.

"Президент (Трамп - Ред.) ухвалив рішення не об'єднувати ці два питання. Це не означає, що з Росією будуть поводитися зовсім інакше, ніж з будь-якою іншою країною, але Росія – одна з небагатьох країн, яка не підпадає під дію нових тарифів, чи не так? Вони ведуть переговори, чи не так?", – зауважив Кевін Гассет.

Проте, в Кремлі, схоже, продовжують глузувати з Трампа та всієї його адміністрації. У понеділок, 7 квітня, речник Путіна Пєсков заявив, що його шеф – воєнний злочинець – буцімто підтримує ідею про необхідність припинення вогню, "але до цього треба відповісти на цілу низку запитань, ці питання висять у повітрі, і поки відповідей на них ніхто не дав". Йдеться про шизофренічні вимоги Путіна щодо зупинки мобілізації в Україні, західної військової допомоги, відмови від членства в НАТО тощо, щоб Росія пішла на тимчасове 30-денне припинення вогню по всій лінії фронту, на що Україна погодилася безумовно.

Схоже, що адміністрація Трампа, свідомо чи несвідомо, відмовляється визнати, що Путін насправді тягне час і не збирається йти на жодне припинення вогню. І, як колись сказав Вінстон Черчилль, "якщо країна, обираючи між війною і ганьбою, обирає ганьбу, вона отримує і війну, і ганьбу". Чи розуміє і чи зрозуміє це адміністрація Трампа, покаже час. Адже, як правильно каже генсек НАТО Марк Рютте, Росія має танцювати танго для миру в Україні, чого вона зараз не робить, хоч і додає, що повністю підтримує зусилля Білого дому.

"Мені здається, що вони (росіяни – Ред.) рухаються недостатньо швидко, зокрема, я це чую і від моїх американських співрозмовників (щоправда, про це була лише одна заява Трампа – Ред.), що Росія дійсно повинна робити більше, щоб покласти край цій війні", – сказав Марк Рютте.

Тарифна "війна" між США та ЄС: Україна може потрапити до пастки

Насправді, проблема з офіційною реакцією США на ракетний обстріл Росією Кривого Рогу, де загинуло 9 дітей, і Києва ранком неділі, 6 квітня, набагато глибша і має більші наслідки. Якщо подивитися публікації провідних американських ЗМІ, а на момент обстрілу Кривого Рогу в США вже був ранок, то написали вони про цей черговий варварських воєнний злочин Росії лише наступного дня й після того, як на "слабку" реакцію Америки вказав президент Зеленський.

Офіційна позиція адміністрації Трампа впливає і на суспільну думку. Так, опитування The Wall Street Journal показує, що 79% республіканських виборців проти подальшої допомоги Україні з боку США. При цьому 49% всіх виборців підтримують продовження допомоги Україні. Не додають балів Україні в Америці й заяви представників Республіканської партії щодо умов врегулювання війни. Так, наприклад, в інтерв’ю The Telegraph скандальна конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що українці мають змиритися з втратою окупованих Росією українських територій.

"Я просто не розумію, як вони (українці - Ред.) можуть вимагати зберегти території. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", – сказала Спартц, навмисно замовчуючи те, що, зокрема, блокування Трампом військової допомоги Україні в Конгресі США від вересня 2023 року до квітня 2024 року підважило позиції Сил оборони України на фронті.

До цього додається ще одна величезна проблема, яку створила адміністрація Трампа. Її наслідки наростають в геометричній прогресії. Мова про торговельну війну, яку Трамп розпочав зі всім світом, крім Росії, 2 квітня. Не дивлячись на стрімке падіння фондових ринків, зупинку поставок ряду товарів до США, як-от німецькі автівки, Трамп називає запроваджені ним експортні мита "ліками" для американської економіки. Хоча всі провідні американські економісти попереджають, що в кінцевому підсумку заплатять за все це американці зі своїх кишень, адже навіть ціна на iPhone суттєво підвищиться.

Євросоюз стикнувся з 20% митами на всі свої товари, які експортуються до США. За словами Трампа, він погодиться вести переговори з Брюсселем щодо зміни тарифів, якщо той буде платити щорічно багато грошей, бо, за його словами, Європа забрала багато американського багатства.

"США не можуть втрачати $1,9 трлн у торгівлі. Ми не можемо цього дозволити, особливо ще й витрачаючи великі кошти на НАТО, щоб захищати європейські країни. Ми прикриваємо їх військово, а при цьому зазнаємо торгових збитків. Європа дуже, дуже погано поводилася зі США й обдурила наших (американських – Ред.) лідерів", - заявив Дональд Трамп.

В ЄС хоч і сподіваються на конструктив у переговорах зі США щодо тарифної політики, все ж в Єврокомісії не виключають, що американські компанії можуть відсторонити від європейських держзакупівель, що матиме значний вплив. Прем’єр Великої Британії Кір Стармер попереджає, що зараз момент для термінових дій, бо глобальні наслідки американських мит можуть бути дуже серйозними. А французький міністр-делегат з питань зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен взагалі попередив, що відповідь Європи може бути "вкрай агресивною". І, на жаль, Україна тут потрапляє до пастки, адже торговельна війна між США та ЄС аж ніяк нам не на руку.

Дата публікації 19:07, 07.04.25 Кількість переглядів 48 Відео удару з Кривого Рогу