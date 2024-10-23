Трамп хвалив Гітлера і мріяв про його "відданих генералів": з'явилися нові викриття від колишнього соратника

Генерал морської піхоти у відставці Джон Келлі, колишній міністр внутрішньої безпеки Дональда Трампа та глава апарату Білого дому, поділився подробицями про колишнього президента США, зокрема про "гітлерівських генералів".

Про це пише Boston Globe.

"Мені потрібні такі генерали, як у Гітлера", — сказав Трамп у приватній розмові в Білому домі.

Під час розмови з головним редактором The Atlantic Джеффрі Голдбергом Келлі підтвердив тип генералів, яких мав на увазі Трамп, сказавши: "Так, так, генерали Гітлера".

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У попередніх звітах, взятих із книги Пітера Бейкера та Сьюзан Глассер "Дільник: Трамп у Білому домі", опублікованої в 2022 році, Трамп нібито сказав пенсіонерові Келлі, уродженцю Брайтона, що його генерали не були "повністю лояльними", як Адольф Гітлер під час Другої Світової війни.

Бейкер і Глассер написали у своїй книзі, що під час перебування на посаді Трамп запитав Келлі: "Чому ви не можете бути схожими на німецьких генералів?"

Потім у уривку з книги описано, що Келлі пояснив Трампу, що німецькі генерали "тричі намагалися вбити Гітлера і це майже вдалося", на що тодішній президент відповів: "Ні, ні, ні, вони були йому повністю віддані".

В інтерв’ю для книги CNN Джима Шутто "Повернення великих держав" Келлі розповів, що Трамп високо оцінював певні аспекти керівництва Гітлера. Келлі згадав, як Трамп сказав: "Ну, але Гітлер зробив кілька хороших речей".

"Я сказав: "Ну, що?" І він сказав: "Ну [Гітлер] відновив економіку". Але що він зробив із тією відбудованою економікою? Він обернув це проти власного народу і проти світу. І я сказав: "Сер, ви ніколи не зможете сказати про нього нічого хорошого. Нічого", - згадав Келлі розмову з Трампом.

Спорідненість Трампа з авторитарними лідерами була задокументована як під час його перебування в Білому домі, так і під час його переобрання 2024 року, де він часто використовував формулювання, пов’язані з нацистською Німеччиною та іншими диктатурами.

Напередодні цьогорічної президентської гонки Трамп раніше використовував риторику Адольфа Гітлера , коли він сказав, що іммігранти, які нелегально в’їжджають до США, "отруюють кров нашої країни", і назвав своїх опонентів "шкідниками".

У травні Трамп опублікував відео на Truth Social , в якому серед гіпотетичних заголовків новин, якщо він переможе на виборах у листопаді, згадується "єдиний рейх". Пізніше пост був видалений кампанією Трампа.

У розмові з Голдбергом Келлі також сказав, що колишній президент "використовував терміни "лузери" та "невдахи", щоб описати солдатів, які віддали життя, захищаючи нашу країну". Він додав: "Є багато, багато людей, які чули, як він говорив ці речі".

Нагадаємо, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що "фюрер" РФ Водимир Путін "сидітиме в Києві", якщо її опонент Дональд Трамп посяде президентське крісло.

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