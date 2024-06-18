Трамп і допомога Україні: чого очікувати від США, якщо експрезидент знову очолить Білий дім

Павло Клімкні пояснив, що Трамп не є добрий чи поганий для України. Він в першу чергу дбає про власні інтереси.

До окремих висловлювань кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо України треба ставитися спокійно і доносити йому свою позицію.

Про це заявив міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін в інтерв'ю для проєкту "Ремарки" журналістки ТСН Марії Васильєвої.

Європа в паніці

За словами Клімкіна, європейці дуже переживають щодо американських виборів. В ЄС бояться, що Трамп буде непередбачуваний.

"І він може таким бути. У нього є певне середовище, з яким є можливість спілкуватися. Але навіть люди, які його добре знають, кажуть – може піти туди чи туди. Він спочатку одне каже про Україну, а потім каже – ні, Україна класна", – каже ексміністр.

Чи припинить Трамп допомогу Україні

"Американська зовнішня політика теж заточена під внутрішню. Зараз 27 червня будуть перші дебати Байден-Трамп. Непрості дебати, важко знайти настільки різних людей. І багато що говориться з точки зору дебатів.

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Трамп одне каже сьогодні, завтра друге, третє... Він може сказати -мені потрібно, щоб Україна і Росія говорили, але я збільшу допомогу Україні. Або, якщо щось не відбувається, натисну на Росію. Або, якщо Україна не захоче говорити – знайду важелі впливу", – розмірковує Клімкін.

Дипломат вважає, що Україні потрібно говорити з Трампом. Але Клімкін не впевнений, що з Трампом можна говорити заздалегідь.

"Зустрітися і сказати: "Дональде, у нас є план, або два плани". Він уважно вислухає, але це не значить, що це спрацює", – попереджає дипломат.

Трамп не є добрий чи поганий для України

Клімкін закликає спокійно ставитися до окремих висловлювань Трампа.

"Трамп не є добрий чи поганий для України. Він інший, ніж Байден. Я думаю, Байден-2.0 теж буде відрізнятися від першого", – підсумував він.

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Що насправді сказали на Саміті миру? Коли КІНЕЦЬ ВІЙНИ? Правда від Клімкіна

Раніше нинішній очільник США Джо Байден назвав небезпеку, яку несе обрання Дональда Трампа президентом.

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