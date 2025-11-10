Трамп і ядерні випробування: США кинули виклик Китаю, а Путін втрачає свій останній «козир»

Реклама

Президент США пояснив це програмами випробувань інших країн, зокрема Росії і Китаю. Пізніше в інтервʼю NBC News Трамп сказав, що Москва та Пекін «про це не говорять, але вони випробовують ядерну зброю», як і Північна Корея та Пакистан. МЗС КНР і Кремль заперечили звинувачення Трампа, а в Пакистані відповіли, що не будуть першими, хто відновить ядерні тести.

Останнє після закінчення Холодної війни підземне випробування ядерної зброї США провели 1992 року в штаті Невада. Росія — ще раніше — у 1990 році. Вже у 1996 році зʼявився Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ). На сьогодні його підписали 187 держав, враховуючи США, Китай і Росію. Проте ні Вашингтон, ні Пекін його ніколи не ратифікували. Індія, Пакистан і Північна Корея навіть не підписали ДВЗЯВ. А Росія восени 2023 року скасувала ратифікацію.

Ще через рік — напередодні перемоги Трампа на виборах у США в листопаді 2024 року — Путін змінив ядерну доктрину РФ, за якою «агресія» та навіть «розгортання» засобів ППО чи БПЛА підпадає під «ядерне стримування». Наприкінці жовтня 2025 року, після запровадження Трампом його перших (під час другого президентського терміну) санкцій проти Росії, очільник Кремля заявив про «успішне» випробування ракети «Буревісник» з ядерним двигуном і підводного безпілотного апарата «Посейдон» з начебто ядерною енергетичною установкою.

А вже 5 листопада Путін доручив «вивчити доцільність початку випробувань ядерної зброї». Чи означає це повернення до ядерного протистояння, як це було за часів Холодної війни? Та як загострення ядерної риторики вплине на допомогу Україні? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Що саме роблять США: ядерних вибухів не буде

У серпні цього року, коли божевільний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вкотре вдався до ядерних погроз, Дональд Трамп надіслав поближче до Росії два американські атомні підводні човни. Тоді в Кремлі зробили вигляд, що цього не помітили. Проте зараз, коли Трамп дописав у Truth Social про відновлення випробувань ядерної зброї у США, Путіну довелося реагувати. Адже ядерний шантаж — це важіль, який Росія постійно використовує для залякування Заходу від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Скликавши засідання ради безпеки, очільник Кремля доручив силовим структурам «зібрати інформацію й внести пропозиції щодо можливого початку підготовки випробувань ядерної зброї». Хоча голова Міноборони РФ Андрій Білоусов наполягав на негайній підготовці до ядерних тестів на полігоні Нова Земля (використовувався СРСР — Ред.) в Північному Льодовитому океані. Пізніше речник Путіна Дмитро Пєсков зауважив, що не було вказівки починати підготовку ядерних випробувань. Але якщо США вперше від 1992 року проведуть ядерні тести, то й Росія, як кажуть у Кремлі, зробить те саме.

Тож що саме мав на увазі Трамп? За словами міністра енергетики США Кріса Райта, ядерних вибухів (наприклад на полігоні в Неваді — Ред.) не буде. Вже 5 листопада США здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III без ядерного заряду. Здатна нести від однієї до трьох ядерних боєголовок, вона пролетіла понад 6700 км до полігону на Маршаллових островах у Тихому океані, де від 1946 до 1958 року США випробували 67 ядерних бомб.

Глобальне ударне командування ВПС США повідомило, що цей пуск мав на меті протестувати надійність, бойову готовність і точність Minuteman III. Проте не можна сказати, що Сполучені Штати зробили це у відповідь на випробування Росією «Буревісника» та «Посейдона» з начебто ядерними двигунами. У лютому й травні цього року США також здійснювали пуски Minuteman III, а у вересні — випробувальні запуски міжконтинентальних балістичних ракет Trident II з атомного підводного човна.

У середньому на рік США проводять до шести випробувальних пусків лише Minuteman III і Trident II. На відміну від Америки, Росія або не так часто тестує свою стратегічну зброю, здатну нести ядерні заряди, або ж просто засекречує цю інформацію. Наприклад у листопаді 2023 року, за даними ГУР, Москва провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» (вона збилася з курсу), яка є основною в наземній складовій стратегічних ядерних сил РФ, та ракети «Булава», що запускалася з підводного човна.

Стримати Китай: США готуються до війни

Те ж саме стосується й російської «вундервафе» «Сармат». Вперше про випробування цієї міжконтинентальної балістичної ракети Путін заявив ще у 2018 році. Вона мала стати на заміну ракеті «Воєвода» — тої самої міжконтинентальної радянської ракети «Сатана» (за класифікацією НАТО), яка розроблялася й збиралася на «Південмаші».

У вересні 2023 року в Кремлі заявляли, що поставили її на озброєння. Проте 4 листопада 2025 року, коли Путін нагороджував розробників «Буревісника» та «Посейдона», він заявив, що «Сармат» буде на бойовому чергуванні у 2026 році. Хоча рік тому OSINT-дослідники, аналізуючи супутникові знімки, припускали, що під час невдалого випробування в Плесецьку у вересні 2024 року ракета «Сармат» вибухнула в пусковій шахті.

За словами експертів, Трамп міг заявити про відновлення випробувань ядерної зброї у відповідь на тестування Росією «Буревісника» та «Посейдона». Тож на відміну від адміністрації Байдена, яка постійно піддавалася на ядерний шантаж Кремля, тому обмежувала допомогу Україні, схоже, що Трамп почав грати «картами» Путіна. Втім проблема не лише суто в Росії. У 2021 році в Міноборони США вперше заявили, що до 2030 року Китай матиме близько 1000 ядерних боєголовок. Зараз у КНР їх 500, у США — 5328, у Росії — 5580.

5 лютого 2026 року закінчується термін дії СНО-3 — договору між США та РФ про скорочення та обмеження стратегічних (ядерних) наступальних озброєнь. Очевидно що Сполучені Штати хотіли би його продовження чи укладення нового договору, до якого б доєднався ще й Китай. Проте Пекін не бачить у цьому необхідності. При цьому Китай на постійній основі тестує свої системи стратегічної зброї.

Ще в січні 2025 року, буквально за кілька днів до інавгурації Трампа, на сайті The Heritage Foundation (американський дослідницький інститут, близький до Республіканської партії) вийшла стаття старшого наукового співробітника зі стратегічного стримування Роберта Пітерса, де він зазначав, що в разі гострої геополітичної кризи США можуть вийти з ДВЗЯВ, який ніколи не ратифікували в Сенаті, й провести ядерне випробування.

«І хоча вихід США з договору може бути неоптимальним і справді мати негативні наслідки (дасть „зелене“ світло для інших дев’яти країн, які володіють ядерною зброєю, робити те саме — Ред.), це може бути необхідним для запобігання подальшій ескалації конфлікту з боку противника», — додає Роберт Пітерс, також посилаючись на статтю колишнього радника Трампа з нацбезпеки Роберта О’Браєна, який ще влітку 2024 року закликав розглянути можливість відновлення ядерних випробувань через відмову Росії та Китаю брати участь у переговорах щодо контролю над ядерними озброєннями.

Виступаючи днями у Національному військовому коледжі міністр війни США Піт Гегсет заявив, що зараз «момент 1939 чи 1981 року, коли вороги збираються, загрози зростають, тому треба готуватися». Зрозуміло, що 1939 рік — це початок Другої світової, а 1981 рік — це найбільше після Карибської кризи ядерне загострення між США та СРСР. Разом із цим навряд чи США вже завтра почнуть тестувати ядерну зброю, адже на це треба багато грошей і від одного до трьох років підготовки.

За приблизними підрахунками, на один ядерний підземний тест може знадобитися $100-200 млн. Проте ця цифра не враховує витрати на підготовку полігону в Неваді, вже не кажучи про персонал тощо. The Washington Post, посилаючись на людей, які відвідали полігон, пише, що обладнання там схоже на «іржаву яму». Хоча треба додати, як восени 2023 року CNN, аналізуючи супутникові сімки, дійшов висновку, що на полігонах для ядерних випробувань у США, Росії та Китаї за останні роки зʼявилися нові обʼєкти та тунелі.