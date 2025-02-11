Трамп і Путін можуть недооцінювати амбіції один одного: Портников пояснив наслідки

Взаємне нерозуміння Трампа і Путіна, як і те, що вони можуть недооцінювати потенціал один одного, може бути фундаментом як для порозуміння між двома лідерами, так і для нового серйозного конфлікту.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін можуть недооцінювати амбіції один одного, і це може бути фундаментом як для порозуміння, так і для нового серйозного конфлікту.

Про це пише журналіст і публіцист Віталій Портников у своїй колонці.

"В обох очільників існують абсолютно різні цілі, і кожний хоче досягти своєї задачі ще до того, як зустріч відбудеться. Президенту Російської Федерації Путіну не потрібно домовлятися про врегулювання російсько-українського конфлікту. Фінал якого він бачить у знищенні державності ворожої йому країни та перетворенні Російської Федерації на нову імперію на кшталт Радянського Союзу", – зазначив він.

І Путін, за словами журналіста, щиро сподівається, що нерозуміння цього факту Дональдом Трампом допоможе йому досягти своїх цілей у наступні непрості роки. Але Дональду Трампу абсолютно не потрібна путінська імперія. Він якраз хотів би закінчити російсько-українську війну і постійно нагадує, що Путіну не варто плекати ілюзій, а варто подивитися на стан власної економіки.

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Таким чином Трамп, на думку Портникова, хотів би зустрітися із Путіним тільки за умов, якщо російський президент під час їхньої зустрічі зможе конкретно говорити, якщо не про припинення російсько-української війни на якихось стратегічних пунктах, то принаймні про припинення вогню, щоб Дональд Трамп хоча б міг би сказати своїй аудиторії, що люди більше не гинуть на російсько-українському фронті.

"У той час, як Трамп хотів би закінчити війну у Європі й перекласти відповідальність на безпеку української держави на своїх європейських союзників, Путін хотів би захопити українську державу і створити серйозні загрози для безпеки самих цих європейських союзників, сподіваючись, що Сполучені Штати Трампа остаточно підуть з європейського континенту і не будуть заважати Росії стати геополітичним гегемоном Європи. Ну і тоді виникає питання, про що взагалі розмовляють Трамп і Путін? І, звичайно, було б дуже цікаво дізнатися, хто був реальним ініціатором цієї зустрічі в телефонному режимі. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що з таким уявленням про себе, яке є у Трампа, він навряд чи першим зробив крок на зустріч російському президенту", – пише він.

А якщо такий крок, за словами журналіста, зробив першим сам Путін, це може свідчити, що економічна ситуація в Росії дійсно залишає бажати кращого. І російський президент дійсно хотів би зробити певний інтервал у російсько-українській війні, щоб накопичити сили для нового вирішального удару по ворожих позиціях. І сподівається, що Трамп допоможе йому у цьому призупиненні. Але це знову-таки тільки наші припущення.

Тому що, на думку Портникова, може бути ситуація, коли й сам Трамп, який під час першого його президентства буквально ніяковів у присутності Путіна, міг зробити такий сигнал першим, сподіваючись, що Путін піде йому на зустріч у припиненні воєнних дій.

"І ось це взаємне нерозуміння Трампа і Путіна, як і те, що вони можуть недооцінювати амбіції, потенціал один одного, може бути фундаментом як для порозуміння між двома лідерами, так і для нового серйозного конфлікту між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Який вже охопить не тільки Україну, але й всю Європу, якщо непорозуміння між Москвою і Вашингтоном буде зростати у зв'язку з розчарованістю і Трампа, і Путіна в обопільних контактах. Однак зрозуміти це можна буде тільки з часом. Поки що ми тільки знаємо, що Трамп і Путін спілкуються між собою", – підсумував публіцист.

Раніше Портников сказав, чи зважатиме Трамп на думку президента України чи лідерів ЄС.

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