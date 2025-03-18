Трамп і Путін розпочали телефонну розмову: перші подробиці

Наразі немає офіційної інформації про результати обговорень та можливі домовленості між лідерами.
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін розпочали телефонні переговори щодо ситуації в Україні.
Про це пише Reuters.
Вашингтон сподівається, що Москва погодиться на припинення вогню та зробить крок до завершення тривалого конфлікту.
"Зустріч проходить добре і все ще триває", – написав заступник керівника апарату Білого дому Денні Скавіно у соціальній мережі X.
Він також заявив, що Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з президентом росії путіним з 16:00.
Нагадаємо, за словами прес-секретаря Білого дому Харрісоном Філдсом, Дональд Трамп серйозно налаштований на телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Він прагне добитися миру.
Читайте також: