Трамп і Путін розпочали телефонну розмову: перші подробиці

Наразі немає офіційної інформації про результати обговорень та можливі домовленості між лідерами.

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін розпочали телефонні переговори щодо ситуації в Україні.

Про це пише Reuters.

Вашингтон сподівається, що Москва погодиться на припинення вогню та зробить крок до завершення тривалого конфлікту.

"Зустріч проходить добре і все ще триває", – написав заступник керівника апарату Білого дому Денні Скавіно у соціальній мережі X.

Він також заявив, що Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з президентом росії путіним з 16:00.

Нагадаємо, за словами прес-секретаря Білого дому Харрісоном Філдсом, Дональд Трамп серйозно налаштований на телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Він прагне добитися миру.

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