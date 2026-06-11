Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін / © ТСН

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Сьогодні у світі розгортаються дві масштабні геополітичні кризи, у яких президент США Дональд Трамп в Ірані та російський диктатор Володимир Путін в Україні не можуть завершити розпочаті ними бойові дії. Ці лідери дежржав стали заручниками так званої «пастки влади», коли через власні помилкові рішення вони не можуть знайти виходу з ситуації та продовжують втрачати ресурси.

Про разючу схожість стратегічних помилок Трампа та Путіна пише The Washington Post.

Ігнорування реальності та ізоляція лідерів

На початку своїх кампаній обидва політики були абсолютно впевнені, що вороги капітулюють вже за 2 або 3 тижні. Вони свідомо проігнорували всі застереження експертів про складність майбутніх операцій та продовжують вірити у можливість диктувати свої умови.

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Трамп щодня демонструє своє глибоке роздратування неможливістю швидко вийти з іранської кризи. Нещодавно під час інтерв’ю телеканалу NBC в він взагалі намагався заперечувати факт ведення справжньої війни в Ормузькій протоці.

«Я не думаю про це», — заявив президент США журналістці.

Путін діє за абсолютно ідентичним сценарієм заперечення об’єктивної реальності. Він досі вперто називає повномасштабне вторгнення в Україну «спеціальною військовою операцією» та вимагає від Києва повної покори.

Російські радники давно усвідомили хибність такого курсу, проте вони панічно бояться говорити правду своєму керівнику. Аналітикиня Фонду Карнегі за міжнародний мир Тетяна Станова зазначає, що в Кремлі ніхто не може дозволити собі відкрито висловлювати сумніви.

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«Люди чудово розуміють, що така розмова спровокує холодну і зневажливу реакцію. Ви ризикуєте тим, що вас більше не вважатимуть повністю своїм, а отже, зарахують до прихильників ворожого мислення», — пояснила експертка.

Ціна безкінечних конфліктів та пошук виходу

Через неспроможність визнати помилки обидва лідери відштовхують від себе старих союзників і постійно наживають нових ворогів. Трамп у своїй іранській пастці постійно вагається між погрозами знищити цивілізацію та пропозиціями надто щедрих умов для Тегерана.

Американський президент навіть готовий пожертвувати партнерством із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Його зневажливі слова на адресу ізраїльського лідера вже встигли стати популярним мемом для місцевої опозиції.

«Він робитиме все, що я йому скажу», — зухвало висловився Трамп.

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Українська стратегія Путіна перетворилася на справжню м’ясорубку для його власної армії. За даними розвідки, щомісяця Росія втрачає понад 30 000 військових убитими та пораненими.

Господар Кремля відмовляється оголошувати загальну мобілізацію, оскільки боїться обурення мешканців Москви та Санкт-Петербурга. Українські посадовці попереджають, що його наступною жорстокою тактикою цього літа можуть стати килимові бомбардування Києва та інших міст.

Щоб приховати провали, Путін жорстко цензурує інтернет і тисне на додаток Telegram. Трамп також регулярно атакує американських журналістів, обурюючись публікаціями у засобах масової інформації.

«Фейкова брудна преса, корумпована преса», — так Трамп коментує роботу медіа.

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Поява критиків та неможливість перемоги

Попри тотальну цензуру, критика в російському суспільстві поступово стає все більш відкритою. Серед 1-х дисидентів опинився давній помічник президента Дмитро Козак, який подав у відставку у вересні.

Ще 21 лютого 2022 року, за 3 дні до початку вторгнення, Козак на засіданні Ради безпеки Росії намагався виступити проти воєнних дій. Стенограма підтверджує, що він виявився 1 людиною з усіх присутніх, хто відкрито не підтримав анексію українських територій.

Путін ізолював своїх критиків на цілих 4 роки, але крига вже почала скресати. Президент Російської ради з міжнародних справ Дмитро Тренін ще у квітні дав дуже відверте інтерв’ю виданню «Комерсант».

«Наше власне невігластво або нерозуміння сусідів створить абсолютно непотрібні проблеми. Україна демонструє, наскільки небезпечним може бути такий підхід», — попередив він.

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Ще різкішу заяву у травні опублікував керівник 1 із центрів у Вищій школі економіки Василь Кашин. Він назвав мету ліквідації українського режиму фундаментально недосяжною без повної та довгострокової військової окупації всієї країни.

«Для Росії це технічно неможливо», — констатував російський аналітик.

Війни в Ірані та Україні, ймовірно, увійдуть в історію як епічні помилки, подібні до вторгнення США в Ірак у 2003 році. Ці 2 лідери прийшли до влади з мріями про велич, але натомість принесли всім сторонам лише нескінченний біль та величезні економічні втрати.

Нагадаємо, Війна Росії проти України та американська операція проти Ірану стали прикладами масштабних геополітичних прорахунків, які дорого коштуватимуть Москві та Вашингтону. Путін і Трамп білше не мають козирів, а війна РФ проти України перетворилася на один з найдорожчих стратегічних провалів сучасності.

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