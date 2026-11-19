Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп та очільник КНР Сі Цзіньпін розпочали 19 листопада двосторонні переговори на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Під час відкриття зустрічі американський лідер заявив, що Вашингтон і Пекін хочуть сприяти завершенню війни між Росією та Україною, а також виступають за вільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Про це повідомили Центральне телебачення Китаю та Reuters.

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Заяви Дональда Трампа в Китаї

Трамп назвав Сі своїм другом і підкреслив особливий характер відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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«Ви мій друг, і у нас дуже особливі відносини», — сказав американський лідер.

Він зазначив, що очікує на продуктивні переговори із китайським колегою. За словами Трампа, під час зустрічі він також має намір попросити Сі вжити нових заходів для підтримки американських фермерів.

Президент США заявив, що відносини між Вашингтоном і Пекіном стали справедливішими, чого, за його словами, і прагнуть Штати. Трамп також зазначив, що країни справедливо розподілили тарифи, а торгова рада допомагає збалансувати відносини, які раніше були нерівними.

Крім того, Трамп заявив, що разом із Сі прагне сприяти завершенню війни Росії проти України.

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Водночас американський лідер наголосив, що обидва президенти твердо переконані в необхідності забезпечити проходження нафти через Ормузьку протоку.

Що сказав Сі Цзіньпін

Сі заявив, що Китай, як і раніше, готовий працювати зі США та Трампом, щоб спрямувати двосторонні відносини між країнами на «правильний шлях». За його словами, китайсько-американські відносини нині залишаються стабільними та демонструють позитивну динаміку.

«Ми сформулювали нове визначення конструктивних китайсько-американських відносин, що ґрунтуються на стратегічній стабільності, і наповнили їх новим змістом — на основі поваги, справедливості та взаємності», — зазначив Сі.

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