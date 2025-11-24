ТСН у соціальних мережах

Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову: що говорили про Україну

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні телефоном.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Дональд Трамп і Сі Цзіньпін

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову.

Про це пише китайське агенство новин Xinhua.

Сі зазначив Трампу, що повернення Тайваню Китаю є важливою частиною післявоєнного міжнародного порядку.

У китайському виданні зауважують, що «співпраця вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація шкодить обом» і ця теза є «принципом здорового глузду та неодноразово підтвердженим практикою».

Трамп своєю чергою заявив, що президент Сі Цзіньпін — чудовий лідер. Він додав, що Китай відіграв вирішальну роль у перемозі у Другій світовій війні, і США розуміють важливість тайванського питання для Китаю.

Глави двох держав також обговорили війну в Україні. Сі Цзіньпін наголосив, що «Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру», і сподівається, що «всі сторони продовжуватимуть зменшувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої, міцної та обов’язкової мирної угоди».

Білий дім розмови свого президента з лідером Китаю поки не коментував.

Як зауважує «Анадолу», розмова відбулася в період, коли заяви прем’єр-міністра Японії Такаїті Санае натякають на можливість військового втручання у тайванське питання.

Заяви прем’єр-міністра Такаїті, зроблені 7 листопада на засіданні японського парламенту, про те, що Японія розглядатиме військове втручання КНР в Тайванській протоці як «загрозу існуванню своєї країни» і може застосувати військову силу, викликали реакцію Китаю, який вважає цей регіон частиною своєї території.

Нагадаємо, що Китай залишався послідовним союзником Росії протягом усього її вторгнення в Україну та є найбільшим покупцем російської нафти, поряд з Індією.

Раніше ми писали, що передбачає оновлений мирний план США щодо припинення війни в Україні.

