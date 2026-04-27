Світ
Трамп: "Я не ґвалтівник і не педофіл"

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на інтерв’ю, де журналістка зачитала висловлювання підозрюваного у замаху на нього.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розкритикував ведучу CBS News Нору О’Доннел після того, як вона під час інтерв’ю зачитала фрагменти записів підозрюваного у замаху на нього.

Про це пише CBS News

У процитованому уривку, який не містив прямої згадки імені Трампа, звучали різкі звинувачення, зокрема у тяжких злочинах.

У відповідь американський президент емоційно заперечив ці твердження.
«Я не ґвалтівник і не педофіл. Я ніколи не вчиняв подібного», — заявив він.

Трамп також наголосив, що його безпідставно пов’язують із висловлюваннями «хворої людини», та підкреслив, що вважає неприйнятним озвучення таких заяв у телеефірі.

Крім того, він звинуватив журналістку у порушенні стандартів і заявив, що подібні матеріали не мали б звучати в програмі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент зі стріляниною на офіційному заході за його участі.

