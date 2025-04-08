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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп ініціював скасування мит для країн Євросоюзу, але є умова

США готові скасувати мита, якщо ЄС компенсує дефіцит торгівлі шляхом купівлі енергії.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виступив із пропозицією до Європейського Союзу, закликавши ЄС купити американські енергоресурси на суму $350 мільярдів. У відповідь на це США готові скасувати митні бар’єри на імпорт з Європи.

Про це пише Politico.

«Президент США вважає, що пропозиція Брюсселя щодо запровадження тарифів за принципом „нуль на нуль“ є недостатньою, але дає зрозуміти, що він відкритий до угоди, якщо Євросоюз зобов’яжеться ліквідувати дефіцит у торгівлі товарами», — зазначає видання.

Повідомляється, що Євросоюзу доведеться взяти на себе зобов’язання закупити американські енергоносії на суму 350 мільярдів доларів, щоб отримати відстрочку від масштабних мит, заявив президент США пізно ввечері в понеділок, відкинувши пропозицію Брюсселя щодо тарифів «нуль на нуль» на автомобілі та промислові товари.

Коментарі Дональда Трампа на пресконференції в Білому домі стали реакцією на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, зроблену раніше в понеділок. Вона повідомила, що ЄС запропонував знизити тарифи блоку до нуля на автомобілі та промислові товари, які імпортуються зі США, за умови, що Трамп відповість взаємністю.

На запитання журналіста, чи є ця пропозиція достатньою для відмови від мит, Трамп відповів: «Ні, не була».

«У нас дефіцит з Євросоюзом у $350 мільярдів, і він швидко зникне. Один зі способів, як це може статися легко і швидко — це якщо вони почнуть купувати у нас нашу енергію… Вони можуть її купити, і ми за один тиждень знизимо дефіцит на $350 мільярдів. Вони мають купити та взяти на себе зобов’язання придбати таку саму кількість енергії», — сказав президент США.

Пропозиція фон дер Ляєн з’явилася після того, як Трамп запровадив 20% мита для ЄС і мінімальні 10% — для інших партнерів. У відповідь світові фінансові ринки втратили трильйони доларів, а європейські акції показали найбільше падіння за день від початку пандемії Covid-19.

Трамп вважає, що торговий профіцит має велике значення, і порівнює його зі звітом про прибутки і збитки.

Нагадаємо, запровадження нових мит президентом США Дональдом Трампом спричинило економічні втрати, зокрема для нього самого. Його статки зменшилися з $4,7 млрд до $4,2 млрд всього за тиждень після оголошення політики про мита.

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