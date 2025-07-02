Трамп: Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі, ХАМАС має прийняти угоду

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на умови, необхідні для остаточного укладення 60-денного припинення вогню в Газі, і закликав ХАМАС прийняти пропозицію.

«Ізраїль погодився на умови угоди про припинення вогню — тепер все залежить від ХАМАС. Прийміть її — або ситуація тільки погіршиться», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він також зазначив, що Катар і Єгипет активно допомагали з погодженням деталей, а американські дипломати вже готові представити текст угоди обом сторонам.

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«Це найкращий шанс для миру на даному етапі, і якщо його буде втрачено — інші можливості будуть значно гіршими», — додав Трамп.

Зауважимо, міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що під час 12-денного загострення у Єрусалима не було нагоди ліквідувати верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї. Однак, якби така можливість виникла, Ізраїль “знищив би його”.

Нагадаємо, тим часом Алі Хаменеї заявив, що Тегеран дав “ляпаса Америці”, а Ізраїль “практично поставлений ​​на коліна та розгромлений ударами Ісламської Республіки”.

Окрім того, Іран розкрив реальні наслідки атаки США на їхні ядерні об'єкти. Так, за словами очільника МЗС країни Аббаса Арагчі, “збитки значні та серйозні”. Зауважимо, що Тегеран офіційно припинив співпрацю з МАГАТЕ.

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